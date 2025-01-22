Госконтроль: скорая помощь должна сосредоточиться на оказании неотложной помощи, сейчас же часть их времени тратится в других местах

Присвоение событиям более высокого или низкого уровня сложности, чем в действительности, в определенной степени является естественным и помогает снизить риск того, что человек с серьезной потребностью в помощи останется без внимания, поскольку у диспетчера Центра тревоги нет полной информации для оценки ситуации, так как люди не всегда могут точно и адекватно описать происходящее. Если бригады заняты решением вопросов, не входящих в их основные обязанности, люди, находящиеся в опасном для жизни состоянии, могут остаться без своевременной помощи. Переоценка сложности событий приводит к исчерпанию ресурсов, а недооценка создает угрозу для пациентов.

Государственный контроль считает, что Департаменту здоровья совместно с Центром тревоги необходимо систематически анализировать организацию обработки вызовов, чего в настоящее время не происходит. Анализ Государственного контроля показал, что, по мнению бригад скорой помощи, Центр тревоги в 56% случаев переоценивал степень сложности вызовов с приоритетами C и D, которые являются экстренными и опасными для жизни. Это означает, что проблема не была настолько срочной. В то же время Центр тревоги в 18% случаев недооценивал степень сложности вызовов с приоритетами A и B, которые не являются экстренными. Иными словами, помощь должна была быть оказана человеку быстрее.

О том, что скорая помощь часто используется не по назначению, свидетельствует и значительная разница в оценках сложности вызовов между Центром тревоги и бригадами скорой помощи.

Это создает риск того, что в критических случаях люди останутся без жизненно важной помощи, так как бригады заняты другими вызовами. Часть времени бригады скорой помощи вынуждены заниматься вопросами, которые фактически входят в обязанности семейных врачей или социальных работников. Кроме того, скорая помощь часто используется для перевозки неэкстренных пациентов, между больницами. По мнению Государственного контроля, Министерство социальных дел должно решительнее управлять сферой скорой помощи, поскольку в настоящее время задачи раздроблены, а ответственность размыта.

Департамент здоровья выполнял функции планирования, организации и контроля за службой скорой помощи лишь частично, проявляя пассивность вместо активного предотвращения и решения проблем. Надзор осуществлялся только в последние годы, реакция на необходимость изменений в законодательстве была медленной и происходила преимущественно по инициативе служб скорой помощи. Департамент не использует данные, полученные в ходе надзора, для обновления сферы скорой помощи.

Министерству социальных дел следует улучшить взаимодействие между системами здравоохранения и социальной защиты, чтобы это способствовало целенаправленному использованию скорой помощи. Люди, нуждающиеся в социальных услугах или консультации семейного врача, часто вызывают скорую помощь, которая является значительно более дорогой услугой, вместо того чтобы обратиться к семейному врачу или социальному работнику. Наиболее заметными из них являются одинокие пожилые люди, нуждающимся в помощи, пациенты, не соблюдающие режим приема лекарств, а также люди с психическими расстройствами и люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Семейные врачи и социальные работники часто не осведомлены о потребностях этих людей в помощи, поскольку обмен информацией между скорой помощью, местными властями, семейными врачами и больницами недостаточен.

Государственный контроль отмечает, что больницы слишком часто используют скорую помощь для перевозки пациентов, не требующих неотложной помощи. Две трети перевозок пациентов между больницами имели низкий приоритет (A и B), в то время как скорая помощь должна использоваться преимущественно для транспортировки экстренных пациентов с высоким приоритетом. Для пациентов в стабильном состоянии следует использовать транспортные средства самой больницы. Если бригада скорой помощи долго отсутствует в своей области обслуживания, возникает риск, что помощь пациенту, нуждающемуся в неотложной помощи, будет оказана слишком поздно.

По словам Департамента здоровья, для более точной оценки сложности вызовов скорой помощи в Центре тревоги должны трудиться и работники здравоохранения, которые могут поддержать диспетчеров экстренной помощи при приеме звонков. В настоящее время на дежурстве по всей Эстонии имеется только один или два таких специалиста.

В течение десяти лет Касса здоровья не проводила открытых конкурсов на выбор лучшего поставщика услуг в обслуживаемых районах, несмотря на то, что, по мнению Государственного контроля, изменения в условиях работы достаточно оправдывали необходимость его проведения. Кроме того, у Кассы здоровья нет достаточно точного представления об уровне работы скорой помощи и существующих пробелах в ее возможностях, поскольку службы скорой помощи не имеют возможности автоматически предоставлять все данные о качестве, а имеющаяся информация не используется для улучшения услуг. Кассе здоровья необходимо обеспечить мониторинг и анализ всех ключевых аспектов оказания услуг скорой помощи.

Государственный контроль считает, что одной из главных причин проблем в работе скорой помощи является размытая ответственность. Это проявляется также в том, что Министерство социальных дел и Министерство внутренних дел не согласовали необходимый уровень медицинских знаний для диспетчеров экстренной помощи, принимающих экстренные вызовы. Сотрудничество между подведомственными учреждениями министерств и службами скорой помощи в решении проблем с организацией обработки вызовов до сих пор также оставляет желать лучшего. Если диспетчер экстренной помощи неправильно оценивает ситуацию, это может привести к тому, что пациент не получит необходимую помощь вовремя. Министерству социальных дел и Департаменту здоровья следует взять на себя руководство в проведении изменений в правилах обработки вызовов скорой помощи. Министерству внутренних дел следует осуществлять надзор за тем, выполняет ли Центр тревоги требования по обработке и отправке вызовов скорой помощи. Во время проведения аудита этого не было сделано.

Министерству социальных дел необходимо взять на себя руководство в сфере скорой помощи, завершить разработку ее стратегических направлений и обеспечить выполнение Департаментом здоровья и Кассой здоровья обязанностей, предусмотренных законодательством. Из-за недостаточного управления и игнорирования проблемных моментов сфера развивалась стихийно. Министерству социальных дел долго не удавалось выработать ясную позицию по поводу того, какую службу скорой помощи Эстония хочет и способна содержать. Сфера уже много лет не имеет четких направлений развития, и многие ее проблемы оставались неразрешенными. Как отметил один из сотрудников сферы скорой помощи, с которым проводилось интервью в ходе аудита, „В Эстонии здравоохранение не управляется. Оно само собою управляет. Условно говоря, в правлении компании „Эстонское здравоохранение“ три члена: Министерство социальных дел, Департамент здоровья и Касса здоровья. Если все члены правления равны и нет председателя, решения не принимаются. Каждый из них может переложить неудобные вопросы на другого, и в результате никто не несет ответственности“.

Информация по теме: Скорая помощь выезжает по вызову, поступившему в Центр тревоги, который находится в ведении Министерства внутренних дел, в то время как утверждение правил обработки вызовов скорой помощи осуществляется Департаментом здоровья, подчиняющемся Министерству социальных дел. Организацией службы скорой помощи также занимается Касса здоровья. В Эстонии функционируют 10 операторов скорой помощи и 10 обслуживаемых регионов. Круглосуточно на дежурстве находятся не менее 102 бригад скорой помощи, каждая из которых состоит из трех человек. Из них 82 сестринские, 14 – врачебные, и 6 – реанимационные бригады. Кроме того, имеется одна двучленная сестринская бригада медсестер (в Ийзаку), одна двучленная врачебная поддерживающая бригада (в центре Таллинна) и четыре бригады первой помощи на малых островах. В случаях, когда потребность в скорой помощи становится выше обычной (например, из-за гололеда, крупных мероприятий или праздников), службы скорой помощи, по согласованию с Департаментом здоровья, временно разворачивают дополнительные бригады. Между выездами бригады находятся на станциях скорой помощи, которых всего 61. Вызовы скорой помощи классифицируются по четырем категориям, от A до D, в зависимости от степени срочности: A – низкий приоритет, D – ситуация, угрожающая жизни нуждающегося в помощи. В 2023 году жители Эстонии совершили около 260 000 вызовов скорой помощи. По данным Центра тревоги, 7% вызовов имели приоритет A, 23% – приоритет B, 57% – приоритет C и 12% – приоритет D. На финансирование скорой помощи в 2023 году было потрачено около 79 миллионов евро.

Полный текст отчета (на эстонском языке) можно найти здесь.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить