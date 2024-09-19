Госконтроль: задача, на которую было потрачено 11 миллионов евро, до сих пор не выполнена(1)
Несмотря на то, что в 2017 году была поставлена задача, чтобы при вступлении в брак, рождении ребенка или любом другом событии услуги, образно говоря, сами приходили к человеку, и на это уже было потрачено более 11 миллионов евро, она до сих пор не выполнена. До сих пор не создано ни одной готовой к пользованию, удобной и проактивной службы цифровой услуги, констатирует Госконтроль в опубликованном сегодня отчете.
Проактивной и ориентированной на пользователя считается такая государственная услуга, которую учреждение оказывает по собственной инициативе по предполагаемой воле лица и на основании данных в базах данных, которая создает ожидаемую ценность для пользователя, проста в поиске и в пользовании, а также помогает сэкономить расходы и время. Информационная услуга – это самый низкий уровень проактивной услуги событий, более высокие уровни представлены персонализированными проактивными услугами. Информационная услуга представляет собой предоставление на государственном портале eesti.ee сводной информации и ссылок о проактивных услугах.
В то время как к 2020 году должны были действовать семь проактивных и ориентированных на пользователя услуг на данный момент готовы пять проактивных информационных услуг – информационные услуги о заключении брака, рождении ребенка, потере близкого человека, службе в армии и адаптации в Эстонии.
Министерство экономики и коммуникаций не знает, во сколько обойдется начатый процесс развития проактивных услуг, чтобы они соответствовали своей сути и были ориентированными на пользователя. Вдобавок нет оценки того, насколько целесообразно инвестировать и тратить средства на дальнейшее развитие конкретных проактивных услуг.
Действующие проактивные услуги создать не получилось, потому что Министерство экономики и коммуникаций изначально не увидело всю сложность процесса развития, в частности, трудности в координации межведомственного сотрудничества и согласовании различных приоритетов развития. Не удалось также предвидеть и решить юридические проблемы, препятствующие созданию проактивных и ориентированных на пользователя услуг. В качестве примера можно привести вопросы о том, какие проактивные услуги могут оказываться пользователям без запроса согласия, а для оказания каких услуг требуется предварительное согласие, как регулировать обработку различных баз данных на государственном портале.
На момент проведения аудита, по оценке Министерства экономики и коммуникаций, была завершена работа над пятью услугами, однако аудит показал, что, по существу не все эти услуги все же были готовы к оказанию в качестве проактивных услуг. Указанные услуги – это отражение информации о срочных обязательствах предприятия, о возможностях финансирования предприятия, информационная система оценки полномочий, услуга электронного почтового ящика предпринимателя и карта данных предпринимателя.
В настоящее время проактивные услуги, связанные с предлагаемыми возможностями финансирования и обязательствами предприятия, дают мало информации о предлагаемых пособиях и возникающих обязательствах. Если говорить об услугах, связанных с финансированием и срочными обязательствами, информативность будет тем выше, чем больше будет подключено к услуге учреждений, которые предоставляют предприятиям информацию о возможностях финансирования и возникающих обязательствах. К сожалению, только Банк Эстонии присоединился к услуге, связанной со срочными обязательствами предприятий.
Государственный контроль рекомендует Министерству экономики и коммуникаций определить более точную цель развития проактивных услуг в том числе, когда и при каких жизненных и коммерческих событиях, при помощи каких средств и действий оно планирует добиться функционирования ориентированной на пользователя и проактивной услуги. В связи с этим следует проанализировать, какие проактивные услуги целесообразно развивать на самом высоком уровне.
Госконтроль считает, что Министерству экономики и коммуникаций следует определить, какие юридические барьеры для развития услуг по организации мероприятий можно устранить, чтобы создать условия для дальнейшего развития услуг и достижения более высокого уровня. Также должны быть разработаны конкретные взвешенные предложения по изменению законодательства, которое в настоящее время не позволяет создавать проактивные услуги и обрабатывать данные на государственном портале.
Госконтроль рекомендует Министерству экономики и коммуникаций найти лучшую модель сотрудничества для развития проактивных и ориентированных на пользователя услуг, чтобы привлечь к развитию все стороны, включая поставщиков проактивных услуг, и чтобы конечный результат развития был как можно более ориентированным на пользователя и проактивным.
Справочная информация
Цель аудита – оценить, насколько развитие проактивных услуг, связанных с жизненными событиями, сделало прямые общественные услуги более проактивными и ориентированными на пользователя, как это было обещано в 2017 году.
Основными вопросами и критериями аудита были:
Разработало ли Министерство экономики и коммуникаций необходимые стандарты и правила, среду и инструменты, которые могут использоваться учреждениями в процессе разработки услуг?
Являются ли услуги проактивными, простыми в использовании и не обременяют ли они пользователей необоснованными процедурами?
Измеряют ли поставщики электронных услуг качество этих услуг и повышают ли его, в том числе делают ли их более проактивными и ориентированными на пользователя?
Аудит проактивных услуг проводился в следующих учреждениях:
рождение ребенка – Министерство социальных дел, Центр информационных систем здравоохранения и благополучия;
потеря близкого человека – Союз городов и волостей Эстонии;
заключение брака – Министерство внутренних дел, Центр инфотехнологии и развития Министерства внутренних дел;
расторжение брака – Министерство внутренних дел, Центр инфотехнологии и развития Министерства внутренних дел;
выход на пенсию – Департамент социального страхования;
срочные обязательства предприятий – Министерство экономики и коммуникаций;
финансирование предприятий – Министерство экономики и коммуникаций.
В ходе проведения аудита рассматривался период 01.01.2018–10.04.2024.
Полный текст отчета (на эстонском языке) можно найти здесь
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