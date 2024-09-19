Госконтроль: задача, на которую было потрачено 11 миллионов евро, до сих пор не выполнена

Проактивной и ориентированной на пользователя считается такая государственная услуга, которую учреждение оказывает по собственной инициативе по предполагаемой воле лица и на основании данных в базах данных, которая создает ожидаемую ценность для пользователя, проста в поиске и в пользовании, а также помогает сэкономить расходы и время. Информационная услуга – это самый низкий уровень проактивной услуги событий, более высокие уровни представлены персонализированными проактивными услугами. Информационная услуга представляет собой предоставление на государственном портале eesti.ee сводной информации и ссылок о проактивных услугах.

В то время как к 2020 году должны были действовать семь проактивных и ориентированных на пользователя услуг на данный момент готовы пять проактивных информационных услуг – информационные услуги о заключении брака, рождении ребенка, потере близкого человека, службе в армии и адаптации в Эстонии.

Министерство экономики и коммуникаций не знает, во сколько обойдется начатый процесс развития проактивных услуг, чтобы они соответствовали своей сути и были ориентированными на пользователя. Вдобавок нет оценки того, насколько целесообразно инвестировать и тратить средства на дальнейшее развитие конкретных проактивных услуг.

Действующие проактивные услуги создать не получилось, потому что Министерство экономики и коммуникаций изначально не увидело всю сложность процесса развития, в частности, трудности в координации межведомственного сотрудничества и согласовании различных приоритетов развития. Не удалось также предвидеть и решить юридические проблемы, препятствующие созданию проактивных и ориентированных на пользователя услуг. В качестве примера можно привести вопросы о том, какие проактивные услуги могут оказываться пользователям без запроса согласия, а для оказания каких услуг требуется предварительное согласие, как регулировать обработку различных баз данных на государственном портале.