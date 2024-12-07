Почти неделю спасательные вертолеты были не на ходу. Государство не планирует заказывать услугу воздушной скорой помощи

Как пояснил руководитель авиаотряда PPA Райн Йыэвеэр, для обеспечения безопасности полетов производитель разработал очень подробные графики технического обслуживания для всех воздушных судов, которые являются строго обязательными. „В случае с вертолетами PPA существуют работы и проверки, которые проводятся на постоянной основе, и капитальное техобслуживание, которое проводится каждые 50 летных часов. В зависимости от объема конкретного техобслуживания, оно занимает от нескольких дней до нескольких месяцев и проводится на месте в Эстонии“, - сказал он.

„Кроме того, каждые 1200 летных часов или каждые четыре года - в зависимости от того, что наступит раньше, - вертолет должен проходить капитальный ремонт, который, по сути, подразумевает полную разборку вертолета и проверку всех деталей. Такое техобслуживание занимает от шести месяцев до года, в зависимости от обнаруженных дефектов и наличия запасных частей. Вертолеты PPA обслуживаются в Бельгии фирмой, с которой заключен договор“, - сказал Йыэвеэр.