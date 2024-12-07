Новости Эстонии
07.12.2024, 11:40

Почти неделю спасательные вертолеты были не на ходу. Государство не планирует заказывать услугу воздушной скорой помощи

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Спасательный вертолет Департамента полиции и погранохраны.
Спасательный вертолет Департамента полиции и погранохраны.
ФОТО: Tanel Meos | Delfi Meedia

1 декабря спасательные вертолеты Департамента полиции и погранохраны (PPA) встали на прикол в связи с техобслуживанием или неисправностью. В критической ситуации придется обращаться за помощью к соседним странам. В связи с возникшей ситуацией встал вопрос о приобретении вертолета скорой помощи, однако Министерство социальных дел не спешит поддерживать эту идею.

Как пояснил руководитель авиаотряда PPA Райн Йыэвеэр, для обеспечения безопасности полетов производитель разработал очень подробные графики технического обслуживания для всех воздушных судов, которые являются строго обязательными. „В случае с вертолетами PPA существуют работы и проверки, которые проводятся на постоянной основе, и капитальное техобслуживание, которое проводится каждые 50 летных часов. В зависимости от объема конкретного техобслуживания, оно занимает от нескольких дней до нескольких месяцев и проводится на месте в Эстонии“, - сказал он.

„Кроме того, каждые 1200 летных часов или каждые четыре года - в зависимости от того, что наступит раньше, - вертолет должен проходить капитальный ремонт, который, по сути, подразумевает полную разборку вертолета и проверку всех деталей. Такое техобслуживание занимает от шести месяцев до года, в зависимости от обнаруженных дефектов и наличия запасных частей. Вертолеты PPA обслуживаются в Бельгии фирмой, с которой заключен договор“, - сказал Йыэвеэр.

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