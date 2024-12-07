Почти неделю спасательные вертолеты были не на ходу. Государство не планирует заказывать услугу воздушной скорой помощи(37)
1 декабря спасательные вертолеты Департамента полиции и погранохраны (PPA) встали на прикол в связи с техобслуживанием или неисправностью. В критической ситуации придется обращаться за помощью к соседним странам. В связи с возникшей ситуацией встал вопрос о приобретении вертолета скорой помощи, однако Министерство социальных дел не спешит поддерживать эту идею.
Как пояснил руководитель авиаотряда PPA Райн Йыэвеэр, для обеспечения безопасности полетов производитель разработал очень подробные графики технического обслуживания для всех воздушных судов, которые являются строго обязательными. „В случае с вертолетами PPA существуют работы и проверки, которые проводятся на постоянной основе, и капитальное техобслуживание, которое проводится каждые 50 летных часов. В зависимости от объема конкретного техобслуживания, оно занимает от нескольких дней до нескольких месяцев и проводится на месте в Эстонии“, - сказал он.