Жителей Ласнамяэ приглашают на публичное обсуждение эскизного решения ботанического сада

„Изначальная идея переросла в еще более масштабный и амбициозный проект, реализация которого потребовала тщательной проработки и времени. Теперь мы достигли важной вехи – подошло время публичного обсуждения эскизного решения, которое позволит нам внести последние штрихи в проект перед началом строительства“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Публичное обсуждение эскизного решения ботанического сада состоится в зале на первом этаже управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) в понедельник, 17 марта в 17:30.

Ботанический сад, создание которого запланировано на ныне пустующем участке по адресу Ляэнемере теэ, 14, будет состоять из центральной площадки, плодового сада и цветочного луга с зоной для пикников. На центральной площадке будет высажена новогодняя ель и установлена беседка с вьющимися растениями. В качестве отдельных декоративных элементов предусмотрены три цветочные перголы, одна из которых будет выполнять функции фотозоны.

Особое внимание при составлении ландшафтного решения было уделено разнообразию представленных в ботаническом саду растений. Эскизное решение подразумевает высадку таких древесных растений, как, например, разные виды елей, сосен и кленов, липы европейской, боярышника обыкновенного, ивы пурпурной, двух сортов сирени, смородины альпийской и клематиса.

Как и в любой современной зеленой зоне, в ботаническом саду на Ляэнемере теэ будет установлен питьевой кран. На восточной части территории будет выделена площадка для потенциального размещения городского огорода, что будет способствовать общественной деятельности и развитию естественно-научного образования.