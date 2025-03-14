Norstat: более половины граждан хотят отставки Кристена Михала

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Norstat по заказу Института общественных исследований, пишет RusERR.

Если 56% респондентов считают, что премьер-министр от Партии реформ Кристен Михал перед тем как формировать новый кабинет министров, должен уйти в отставку, то 52% полагают, что Кристен Михал просто должен подать в отставку и вместе с тем отказаться от формирования нового правительства.

Также 24% считают, что новым главой правительства должен стать председатель партии Isamaa Урмас Рейнсалу, 16 процентов - лидер Центристской партии Михаил Кылварт, 12 процентов - Кристен Михал, 11 процентов - глава EKRE Мартин Хельме, пять процентов - руководитель Eesti 200 Кристина Каллас, четыре процента - лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс, а 28 процентов не имеют своего мнения.

Ранее стало известно, что в Эстонии почти 60% граждан выступают за проведение в стране внеочередных парламентских выборов. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.

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