Опрос: почти 60% граждан Эстонии поддерживают проведение внеочередных выборов

Он был проведен после того, как в начале этой недели в Эстонии распалась коалиция, состоявшая из Партии реформ, Eesti 200 и Социал-демократической партии, пишет RusERR.

На вопрос „Считаете ли вы, что в Эстонии следует провести внеочередные выборы?“ 32% ответили „Нет“ или „Скорее нет“, 59% - „Скорее да“ или „Да“, а 9% затруднились с ответом.

Внеочередные выборы поддерживают 97% избирателей EKRE, 88% избирателей Центристской партии и 80% сторонников Isamaa.

В то же время 92% сторонников Партии реформ, 63% сторонников Eesti 200 и 52% сторонников Социал-демократической партии считают, что проводить внеочередные выборы не нужно.

Опрос Norstat был проведен 13 марта в интернете. В нем приняли участие 1000 граждан Эстонии в возрасте от 18 лет и старше.

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