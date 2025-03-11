Партия Isamaa призвала премьер-министра Михала незамедлительно уйти в отставку

Isamaa считает, что Кристен Михал во вторник утром в Кадриорге уклонился от ответственности. По мнению отечественников, премьер-министр должен был подать президенту прошение об отставке, а вместе с ней и прошение об отставке всего правительства, а не просто увольнять министров от Социал-демократической партии.

„Это было бы шагом, соответствующим духу Конституции и отражающим фундаментальные изменения в составе нынешней коалиции. О необходимости этого шага ранее заявлял и один из авторов Конституции Юри Адамс“, - отмечается в политическом заявлении Isamaa.

Как сообщалось ранее, по предложению премьер-министра Кристена Михала президент Эстонии Алар Карис во вторник, 11 марта, освободил от должности четырех министров, представлявших в правительстве Социал-демократическую партию.

С соответствующим предложением Михал обратился к Карису в связи с распадом коалиции, сформированной Партией реформ, Eesti 200 и социал-демократами.

В понедельник, 10 марта, было решено, что социал-демократы больше не продолжат работу в правительственной коалиции. В новом правящем союзе останутся Партия реформ и Eesti 200. Новое правительство может рассчитывать на 52 голоса в 101-местном парламенте.

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