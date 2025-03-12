Новости Эстонии
12.03.2025, 10:50

ГРАФИКИ | Isamaa продолжает лидировать в общем зачете, на местных выборах в Таллинне большинство за центристов

 
Лидер Isamaa Урмас Рейнсалу
Лидер Isamaa Урмас Рейнсалу
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut и исследовательская компания Norstat Eesti AS каждую неделю проводят исследование предпочтений населения в отношении политических партий. Согласно последним результатам, 31% имеющих право голоса избирателей поддерживают партию Isamaa, 17,2% поддерживают Эстонскую консервативную народную партию (EKRE) и 16,4% поддерживают Партию реформ.

Последние обобщенные результаты отражают период опроса с 10 февраля по 9 марта, в котором принял участие 4001 гражданин Эстонской Республики, достигший избирательного возраста.

За последнюю неделю всех партий существенно не изменилась. Уровень поддержки лидирующей партии Isamaa оставался на уровне 31% в течение последних шести недель, достигнув 19 февраля самой высокой отметки с начала 2019 года (31,2%), когда Norstat начал проводить опросы партийных предпочтений.

Занимающая второе место EKRE отстает от Isamaa на 13,8 процентных пункта, а разрыв между EKRE и Партией реформ, занимающей третье место, составляет 0,8 процентных пункта.

За тройкой лидеров следуют Центристская партия (14,5%) и Социал-демократическая партия (СДПЭ, 10,9%), а самую низкую поддержку среди парламентских партий имеет партия Eesti 200 (3%).

Коалиционные партии поддерживают 19,4% респондентов, оппозиционные — 73,6%.

Кроме этого MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut в сотрудничестве с Norstat разработал модель прогнозирования результатов местных выборов, которая отображает возможное распределение голосов и мест во всех местных самоуправлениях. Самые последние результаты доступны на сайте kov2025.kusitlus.com и регулярно обновляются.

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