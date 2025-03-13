Полиция просит помощи свидетелей ДТП

8 марта в Тарту у дома номер 32 по улице Круусамяэ произошло ДТП: автомобиль врезался в расположенное в зеленой зоне на обочине сооружение, принадлежащее предприятию связи Elisa Eesti. После аварии, в результате которой был причинен материальный ущерб, водитель покинул место происшествия. Собранные полицией данные показывают, что это мог быть легковой автомобиль красного цвета.

Полиция прежде всего просит самого водителя, врезавшегося в электрощит, связаться с полицией. Правоохранители ждут также любую информацию о возможной машине и ее водителе. Информацию, которая может помочь выйти на виновника аварии, можно сообщить по мобильному телефону 5035992 или по электронной почте на адрес louna.ate.list@politsei.ee.