ФОТО | Полиция просит помощи в опознании подозреваемого в преступлении

Вечером 23 февраля около 18.30 мужчина в белом комбинезоне и черной маске зашел в селе Ласва и украл там кассовый аппарат. По факту кражи возбуждено уголовное дело, точный размер ущерба устанавливается.Известно, что мужчина был одет в белый комбинезон, лицо закрыто черной маской, на ногах — темная обувь, на руках — перчатки.