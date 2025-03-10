10.03.2025, 14:16
ФОТО | Полиция просит помощи в опознании подозреваемого в преступлении
Вечером 23 февраля около 18.30 мужчина в белом комбинезоне и черной маске зашел в селе Ласва и украл там кассовый аппарат. По факту кражи возбуждено уголовное дело, точный размер ущерба устанавливается.Известно, что мужчина был одет в белый комбинезон, лицо закрыто черной маской, на ногах — темная обувь, на руках — перчатки.
Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию об изображенном на фото мужчине, сообщить об этом по телефону 53435613 или по адресу электронной почты anneli.jukk@politsei.ee