ЧП и криминал
10.03.2025, 14:16

ФОТО | Полиция просит помощи в опознании подозреваемого в преступлении

 
RusDelfi
Подозреваемый
Подозреваемый
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в опознании мужчины, который зашел в Ласва (волость Выру) в магазин „A ja O“ и вынес из него кассовый аппарат.

Вечером 23 февраля около 18.30 мужчина в белом комбинезоне и черной маске зашел в селе Ласва и украл там кассовый аппарат. По факту кражи возбуждено уголовное дело, точный размер ущерба устанавливается.Известно, что мужчина был одет в белый комбинезон, лицо закрыто черной маской, на ногах — темная обувь, на руках — перчатки.

Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию об изображенном на фото мужчине, сообщить об этом по телефону 53435613 или по адресу электронной почты anneli.jukk@politsei.ee

Подозреваемый

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии