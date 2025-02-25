Полиция разыскивает участвовавшего в ДТП водителя автомобиля Honda

По имеющейся информации там боковыми зеркалами задели друг друга двигавшийся в сторону Йыгева автобус Iveco и ехавший в сторону Паламусе Honda CRV белого цвета. Обе машины получили повреждения, но водитель Honda, не останавливаясь, покинул место происшествия.

Для выяснения всех обстоятельств аварии полиция просит помощи в установлении личности собственника изображенного на фотографии автомобиля Honda CRV. Водитель и сам может дать знать о себе, позвонив по номеру 58877104 или написав по адресу электронной почты sulev.jyrgenson@politsei.ee.