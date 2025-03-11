11.03.2025, 15:27
Полиция просит помощи в поисках 16-летнего Давида
ФОТО: PPA
Полиция просит помочь установить местонахождение 16-летнего Давида, который перестал появляться в Образовательной коллегии Маарьямаа.
Давид ушел из школы 8 марта и до сих пор не вернулся. Юноша и раньше сбегал подобным образом. Давид может находиться в Таллинне или Маарду, но не исключено, что он может быть и в других местах в Эстонии. Описание молодого человека было разослано всем полицейским патрулям, его поиски продолжаются.
Когда Давид вышел из школы, на нем была светлая куртка Nike и темные брюки. Также у него могли быть с собой блестящие солнцезащитные очки.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Давида, позвонить по телефону 112.