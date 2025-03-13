Патрушев: Россия видит угрозы от НАТО в странах Балтии

„Североатлантический альянс традиционно использует угрозы в качестве основного инструмента межгосударственных отношений. Европейское крыло НАТО продолжает проводить свою политику блокирования России в Балтийском регионе, пренебрегая восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном. Полагаю, что нынешнее обострение обстановки срежиссировано Лондоном, заинтересованным в срыве шагов по нормализации российско-американских отношений, а также переговоров по Украине“, — сказал Патрушев в интервью российскому изданию „Национальная оборона“.

Патрушев отметил, что, судя по итогам недавнего саммита Евросоюза, на котором было принято решение о масштабной милитаризации Европы, военные угрозы будут только возрастать. Он добавил, что прогноз ситуации на Балтике указывает на преднамеренное разжигание региональной напряженности со стороны военно-морских сил европейских стран НАТО. Также, по его словам, существует высокая вероятность дальнейшего усиления угроз российской портовой инфраструктуре и свободе судоходства.

„Натовцами отрабатывается применение кибератак на навигационное оборудование российских судов с целью организации нештатных ситуаций, в том числе ведущих к авариям. С конца прошлого года в рамках операции „Балтийский часовой“ на Балтику перебрасываются дополнительные силы якобы для противодействия участившимся диверсиям. Эксперты склоняются к мнению, что сами страны НАТО являются организаторами, спонсорами и исполнителями участившихся нештатных ситуаций на торговых судах, выходе из строя подводной инфраструктуры“, — добавил Патрушев.

Ссылаясь на неназванные источники, Патрушев сообщил, что военно-морские силы стран НАТО планируют усилить, как он выразился, террористическую деятельность в отношении российских подводных трубопроводов, танкеров и сухогрузов.

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