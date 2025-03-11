ВИДЕО | Как повлияет на Таллинн уход соцдемов из правительства? Отвечает Евгений Осиновский

При этом Осиновский признал, что у Таллиннской городской управы есть несколько точек соприкосновения с правительством и совместные проекты, поэтому совсем стороной изменения горуправу не обойдут. „Осмелюсь сказать, что сотрудничество было очень хорошим“, — сказал он.

Осиновский также перечислил несколько примеров того, что было сделано совместно с правительством: „Например, единая билетная система для Харьюмаа и Таллинна совместно с Министерством регионального развития, различные инвестиции в городское пространство в сотрудничестве с министром инфраструктуры, которые касаются строительства трамвайных линий и создания велосипедных дорожек. Еще проект Rail Baltic и вопросы Таллиннской больницы“.

„Каким будет сотрудничество при новом правительстве, покажет время. Мы, естественно, исходим из того, что ранее согласованное останется в силе, что мы будем двигаться вперед в тех вопросах, по которым мы достигли соглашений“, — сказал мэр.

„В любом случае со стороны города Таллинна мы готовы к сотрудничеству“, — добавил он.

Осиновский выразил надежду на то, что произошедшее в правительстве не будет перенесено на горуправу, поскольку „здесь у партнеров гораздо более равные основы для сотрудничества, чем на государственном уровне“.

Если без реформистов практически невозможно сформировать правительство, то в Таллинне ситуация другая, как и культура отношений между партнерами, отметил мэр. „Поэтому я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится в той же позитивной конструктивной атмосфере“, — сказал он.

„В каком-то смысле можно сказать, что смена коалиций в парламентской демократии — это нормальный процесс, но то, как это было сделано, было жестким. Неискренние обвинения в адрес социал-демократов, что, по моему мнению, на самом деле не было достойным. Если есть желание управлять самому и по-другому, то можно сказать прямо, а не устраивать шоу“.

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