ФОТО | „Взял слишком много коробок“. Лаури Ляэнеметс забрал из МВД свои вещи

В шутку он сказал фотографу портала Delfi, что взял с собой слишком много коробок — вещей, которые нужно было упаковать, оказалось гораздо меньше.

Он взял с собой несколько сувениров, которые ему дарили на протяжении трех лет, в том числе изысканную бутылку из Украины, которую он пообещал выпить, когда закончится война, а также тапочки, которые он так ни разу и не успел надеть.

Теперь Ляэнеметс вернется в Рийгикогу, а социал-демократы перейдут в лагерь оппозиции. „Я думаю, что в течение следующего года я буду из оппозиции иметь наилучшее представление о том, что происходит в правительстве, что делается и почему делается. Я же был в коалиции в курсе всего“, - сказал в понедельник порталу Delfi экс-министр.

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