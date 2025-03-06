СВОДКА ЗА СУТКИ | Пьяный велосипедист попал под машину, пьяная женщина спровоцировала цепную аварию

Вчера в 15:34 в Тарту на улице Пикк 69-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения выехал на велосипеде на нерегулируемый пешеходный переход и столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat, которым управляла 55-летняя женщина. Велосипедист был доставлен в больницу.

В 17:26 на 178-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа 36-летняя женщина с признаками алкогольного опьянения, управлявшая автомобилем Audi, врезалась в заднюю часть остановившегося перед ней автомобиля Peugeot Boxer, которым управлял 52-летний мужчина, а тот в свою очередь врезался в грузовик DAF с прицепом, которым управлял 46-летний мужчина. Водитель Audi была доставлена в больницу.

В 20:13 в Таллине на улице Копли автомобиль Opel Astra, которым управлял 48-летний мужчина, остановился перед пешеходным переходом и уступил дорогу двум пешеходам, двигавшимся слева направо по отношению к нему, но не заметил пешехода, переходившего пешеходный переход справа налево по отношению к нему, совершив на него наезд. Пешеход, 60-летняя женщина, была доставлена ​​в больницу. Точные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.