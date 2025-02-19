В Эстонии откроют представительство Tesla? Эксперт: это только вопрос времени

Михкель Пяртель подчеркнул, что решение такого известного топ-бренда как Tesla прийти на рынки стран Балтии является позитивным сигналом для всего региона, благодаря которому регион станет более привлекательным и для других международных инвесторов. „У Tesla есть явное желание разместить офисы во всех трёх странах Балтии, поэтому сегодня вопрос уже не в том, произойдёт ли это, а в том, когда это произойдёт. В отношении всех трёх стран принципиальное решение уже принято, но первый подходящий вариант был найден в столице Литвы“, — поделился Пяртель, добавив, что окончательное решение было основано на конкретном местоположении, которое соответствовало высоким стандартам Tesla как с точки зрения комфорта клиентов и возможностей зарядки, так и инфраструктуры в целом.

Tesla доверила поиск своей новой локации крупнейшей в мире консалтинговой компании по коммерческой недвижимости JLL, партнёром которой в странах Балтии является 1Partner. „Наша задача заключалась в том, чтобы найти для Tesla комплексное решение, подходящее либо для покупки недвижимости, либо для аренды. В результате в Вильнюсе предпочтение было отдано аренде, поскольку найденный объект лучше всего подходил под установленные клиентом сроки“, — сказал руководитель 1Partner Advisory и ещё раз подчеркнул, что в случае Tesla решение об открытии представительства зависит не только от размера рынка, но и от технических возможностей и скорости реализации подходящего решения.

Представительства Tesla известны во всем мире особым дизайном интерьера, интерактивными решениями и исключительным обслуживанием клиентов. Представительство, которое планируется открыть в Вильнюсе, занимает площадь около 1000 квадратных метров. На просторной открытой площадке одновременно могут разместиться до 100 автомобилей. В представительстве есть возможности как для продаж, так и для технического обслуживания, чтобы обеспечить быстрый и удобный сервис водителям Tesla.

1Partner имеет более чем 20-летний опыт и является ведущей группой предприятий сферы недвижимости в странах Балтии, представительства которой находятся в Таллинне, Тарту, Риге и Вильнюсе. Предприятия 1Partner предлагают услуги посредничества, оценки, строительства, девелопмента, администрирования и управления инвестициями в сфере недвижимости. 1Partner является официальным партнёром в странах Балтии самой крупной в мире компании, консультирующей по вопросам коммерческой недвижимости JLL (Jones Lang LaSalle).

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