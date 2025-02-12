Экономия топлива или безопасность? Как жители Эстонии выбирают машины сейчас?

Euro NCAP (European New Car Assessment Programme или Европейская программа оценки новых автомобилей) состоит из представителей министерств транспорта Европейского союза, автомобильных клубов и страховых компаний. Новые автомобили тестируются по четырем направлениям для оценки безопасности: безопасность взрослых пассажиров; безопасность детей; безопасность других уязвимых участников дорожного движения (например, велосипедистов или пешеходов) и оснащение автомобиля, ориентированное на безопасность.

„При оценке безопасности автомобилей также разумно ознакомиться с анализами международной испытательной организации Euro NCAP, которая оценивает новые модели от многих автопроизводителей и подвергает их системы безопасности реальным испытаниям. Например, модель Mercedes-Benz E-Class была признана лучшим автомобилем в своей категории в 2024 году, получив признание в качестве самого безопасного автомобиля, протестированного в прошлом году“, — пояснил Каасик.

По словам Каасика, участники исследования также считают очень важной и систему безопасности нового автомобиля (38%). Понятно, что многие люди возят на своих автомобилях своих близких или членов семьи, поэтому хорошо оснащенная система безопасности играет очень важную роль при принятии решения о покупке. Вот почему различные системы помощи водителю стали обязательными для автопроизводителей в Европейском Союзе. Например, системы автоматического экстренного торможения, ограничители скорости или оповещение, предупреждающее об усталости водителя.

„Все эти характеристики являются относительно классическими, конечно, люди ищут транспортное средство, в котором было бы комфортно передвигаться на большие расстояния, которое не производило бы слишком много шума и имело бы приятную плавность хода. Аспект расхода топлива также логичен. Цены на топливо в Эстонии относительно средние по сравнению с другими европейскими странами, но они также нестабильны, поэтому потребители часто хотят защитить себя от непредвиденных расходов. Для некоторых людей при этом важна и защита окружающей среды“, — сказал Кейо Каасик, руководитель бизнес-направления легковых автомобилей компании Veho AS.

Mercedes E-Class в ходе испытаний в 2024 году показал лучший результат в своем классе. По сути, транспортное средство испытывается в сценариях, максимально приближенных к реальным, когда перед автомобилем неожиданно возникает пешеход или мотоциклист; автомобиль также подвергается серии реальных столкновений, чтобы проверить, как машина может их выдержать.

В других странах Балтии предпочтения людей при покупке нового автомобиля относительно схожи. Латыши и литовцы также считают важными безопасность автомобиля, расход топлива и комфорт вождения, но они оценивают безопасность и расход топлива в качестве более важного критерия, чем жители Эстонии. Для наших южных соседей комфорт езды немного менее важен.

Если рассмотреть характеристики, которые люди не считают особо важными при покупке автомобиля, можно выделить возможность опробовать новые технологии, рекомендации друзей или мощность автомобиля. „Это тоже вполне логичный результат. Люди по-прежнему ищут хорошо функционирующие и долговечные решения в новом автомобиле; для них не так уж важно, насколько мощна эта машина или что о ней думают их друзья. Новый автомобиль, как правило, приобретается на длительный срок, поэтому важно, чтобы он с комфортом и безопасностью доставлял человека до места назначения и не потреблял слишком много топлива“, — сказал Каасик.

Опрос провела исследовательская компания Innolink по заказу Veho. Опрос проводился в октябре-ноябре 2024 года и охватил 2930 человек старше 17 лет, проживающих в странах Балтии. В опросе приняли участие 957 человек из Эстонии.

Veho AS — авторизованная компания по продажам и обслуживанию автомобилей марки Mercedes-Benz в Эстонии. Veho — финская автомобильная компания, работающая помимо финского рынка также в Швеции и всех странах Балтии.

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