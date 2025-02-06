ФОТО | В таллиннском центре T1 теперь можно одновременно заряжать более 50 электромобилей

По словам генерального директора центра T1 Тармо Хыбе , парковка центра – идеальное место для зарядки электромобилей, ведь это помогает посетителям экономить время. „Чтобы подзарядиться, не нужно специально ехать на заправку – зарядить автомобиль можно, занимаясь повседневными делами. Клиент, который зашел в магазин на 20 минут, скорее всего, выберет мощное зарядное устройство на 300 кВт, а для тех, кто хочет воспользоваться услугами, посетить спортзал, или для гостей недавно открывшегося в Т1 центра мероприятий Venue будет достаточно более экономичного зарядного устройства со стандартной скоростью. В обоих случаях за одно посещение можно зарядить 50–80% батареи, что в среднем соответствует недельному запасу хода“, – сказал Хыбе.

По ее словам, эта инвестиция выражает стремление не только компании Elektrum, но и всей страны к экологически чистому транспорту. „Зарядные экспресс-устройства нового поколения, установленные в парке T1 и в новых местах по всей Эстонии, делают зарядку особенно быстрой и удобной и способствуют росту числа людей, пользующихся электромобилями. Это большой и важный шаг на пути к экологически чистому будущему“, – сказала Макк и поблагодарила всех, кто помог воплотить проект в жизнь.

„В центре T1 около 1000 парковочных мест, что обеспечило нам достаточно пространства, чтобы создать крупнейший в Эстонии парк зарядки электромобилей. На самом деле, этот парк – второй по величине в странах Балтии“, – сказала Агнес Макк, председатель правления Elektrum Estonia.

В сотрудничестве с Lintgen OÜ компания установила в парковочном здании ТРЦ Т1 30 зарядных устройств, четыре из которых позволяют заряжать два автомобиля одновременно. Парк состоит из 26 зарядных устройств мощностью 22 кВт, двух устройств экспресс-зарядки мощностью 100 кВт и двух первых в Эстонии сверхбыстрых зарядных устройств мощностью 300 кВт. Парк зарядных устройств в T1 также поддерживает зарядку с помощью насадки CHAdeMo.

В день открытия зарядной станции Elektrum Drive в T1 6 февраля все желающие смогут зарядить электромобиль бесплатно, а до конца марта на зарядку будет действовать скидка 30%.

Европейский союз движется к запрету на продажу новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания к 2035 году. К 2050 году Евросоюз должен стать полностью углеродно-нейтральным. „Для достижения этой цели повсеместно должна быть возможность передвигаться на электромобилях“, – сказал член правления компании Elektrum Estonia Андрус Лийванд.

По его словам, в настоящее время в Эстонии используется более 8100 электромобилей, и ожидается, что к концу десятилетия это число значительно вырастет. По данным Европейской федерации транспорта и окружающей среды, к 2030 году в Эстонии будет более 70 000 электромобилей, что потребует создания обширной сети зарядных устройств.

„Сеть зарядных устройств стремительно развивается, но качество обслуживания и удобство для пользователей на разных рынках сильно различаются. Поэтому Elektrum Drive стремится стать самым надежным поставщиком услуг, предлагая зарядные устройства, удобно расположенные недалеко от мест, которые посещают клиенты“, – говорит он.

В день открытия зарядной станции Elektrum Drive в T1 6 февраля все желающие смогут зарядить электромобиль бесплатно, а до конца марта на зарядку будет действовать скидка 30%. Бесплатная зарядка и зарядка со скидкой будет доступна всем, кто использует мобильное приложение Elektrum Drive. Помимо мобильного приложения, на зарядной станции T1 доступны и все другие способы оплаты, привычные для клиентов Elektrum: оплата RFID-картой для бизнес-клиентов на основе договора и скидка 5% для постоянных клиентов, которые оплачивают зарядку раз в месяц по сводному счету.

Elektrum Eesti – энергосбытовая компания, которая предлагает клиентам не только электричество, но и природный газ, солнечную энергию и решения для зарядки электромобилей под брендом Elektrum Drive. В настоящее время у Elektrum Drive имеется 806 пунктов зарядки в странах Балтии. Elektrum Eesti входит в состав латвийской группы энергетических предприятий Latvenergo, крупнейшего производителя и поставщика зеленой энергии в странах Балтии. Предприятия группы обслуживают в общей сложности 885 000 клиентов в странах Балтии, а 69% энергии, производимой группой, поступает из возобновляемых источников. К 2035 году план предусматривает достижение полностью климатически нейтрального производства энергии.

ТРЦ Т1 был открыт в 2018 году, а с начала 2022 года его владельцем и оператором является инвестиционная компания Lintgen OÜ. В центре Т1, расположенном рядом со строящимся терминалом Linda Rail Baltica, насчитывается около 56 000 кв. м арендных площадей и в общей сложности 1000 мест на подземной и наземной парковке. Ключевыми арендаторами центра являются Selver, Super Skypark и Cinamon. В Т1 можно одновременно заряжать 51 электромобиль.

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