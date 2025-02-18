Неправильно моете автомобиль? Готовьтесь к снижению его стоимости

Наш климат совершенно не способствует длительной сохранности автомобилей. Грязь, лед и снег, покрывающие кузов большую часть года, повреждают его и оставляют следы на краске. Чтобы этого избежать, необходимо регулярно мыть машину, в том числе зимой, даже если кажется, что мойка в этот период – пустая трата времени и денег.

Смесь битума и соли, которая скапливается на кузове автомобиля, не только некрасиво выглядит, но и повреждает кузов и провоцирует коррозию.

„Хотя в нашем климате осенью и зимой автомобиль, действительно, долго чистым не остается, посещение автомойки должно стать такой же привычной процедурой, как заправка топливом“, - отметила специалист по продвижению продаж Olerex Кайса Коост. Она рекомендует выработать привычку мыть автомобиль в следующем ритме: один полный бак топлива – одна мойка. В особенно сложных погодных условиях, когда грязь сменяется льдом и снегом, машину стоит мыть даже чаще, например, раз в неделю. Это поможет избежать царапин на кузове при очистке автомобиля от снега и льда, а также защитит лакокрасочное покрытие. Также стоит помнить, что смесь битума и соли, которая скапливается на кузове автомобиля, не только некрасиво выглядит, но и повреждает кузов и провоцирует коррозию.

Одной из главных ошибок автовладельцев является отказ от мойки в течение нескольких месяцев, а вот другой распространенной проблемой становится неправильный выбор программы мойки. „В наших климатических условиях, особенно в период сложных погодных условий, необходимо выбирать сезонную мойку, которая зимой помогает избавиться от стойких загрязнений, не удаляемых обычной программой“, - объяснила Коост. Предпочитающие мыть автомобиль самостоятельно, должны использовать моющие средства с добавлением битумоочистителя. „Зимний битум опаснее летнего, поскольку он плохо заметен и содержит частицы металла и хлориды, которыми посыпают дороги. Если размазывать его по кузову, это приведет к видимым повреждениям и ускорит процесс ржавления“, - подчеркнула Коост. Защитить кузов от таких загрязнений также помогает нанесение воска, о котором зимой большинство водителей забывает.