Зеленский на Мюнхенской конференции: Россия не стремится к диалогу, так как почти каждый день направляет сотню или больше „шахедов“

Президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление на главной сессии Мюнхенской конференции, заявив: „Россия не готовится к диалогу, почти каждый день направляет сотню или больше „шахедов“. Также осуществляются обычные ракетные атаки, становится больше ударов с воздуха. А еще в этом году планирует создать 15 новых дивизий. Путин может себе это позволить, потому что цены на энергетические ресурсы достаточно высоки“.

Он также призвал к созданию вооруженных сил Европы: „Многие лидеры говорили о том, что Европе нужны собственные военные силы — армия Европы. Я считаю, что время пришло. Вооруженные силы Европы должны быть созданы. Это не сложнее, чем твердо противостоять российским атакам — как мы уже сделали. Но речь идет не только об увеличении расходов на оборону как отношения ВВП, — сказал украинский президент. — Речь идет о людях, осознающих необходимость защищать свой собственный дом“.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже работает над организацией встречи 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России, с участием всех европейских лидеров и ключевых партнеров, которые защищают безопасность Украины. Он подчеркнул: „Мы могли бы собраться вместе в Киеве и онлайн. Все европейские лидеры. Все ключевые партнеры, которые защищают нашу безопасность — от Испании до Финляндии. От Великобритании до Польши. От Вашингтона до Токио“.

Зеленский добавил, что эта встреча должна предоставить „четкое видение наших следующих шагов — по миру, гарантиям безопасности и будущему нашей коллективной политики“.

Ранее он заявлял о готовности к переговорам с Россией по мирному урегулированию, но подчеркнул, что для этого Украина и ее союзники должны предварительно выработать общий план, учитывающий интересы Киева и Европы. Эти слова Зеленского согласуются с опасениями ряда европейских политиков, что Европа может быть исключена из переговорного процесса между США и Россией.

„Я не верю в гарантии безопасности без Америки — они будут просто слабыми. Но Америка не даст гарантий, если собственные гарантии Европы не будут сильными. Я также не буду исключать членство Украины в НАТО из повестки дня“, — заявил Зеленский.

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