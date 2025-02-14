В Мюнхене начинается конференция по безопасности. Главная тема — завершение российско-украинской войны

Одна из главных тем конференции 2025 года — российско-украинская война и возможность мирных переговоров между сторонами. Также участники обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии.

Среди главных участников конференции — вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и президент Украины Владимир Зеленский. Ожидается, что делегации стран проведут переговоры. Встреча Зеленского и Вэнса запланирована на 14 февраля.

Президент США Дональд Трамп также анонсировал переговоры представителей Соединенных Штатов, России и Украины в рамках конференции в Мюнхене. Организаторы саммита сообщили, что российские чиновники в мероприятии не участвуют.

Кроме того, участие в конференции примет спецпосланник Трампа по России и Украине Кит Келлог, который находится в турне по Европе. В госдепартаменте США сообщали, что его задача в этой поездке — „продвигать цель президента Трампа по обеспечению мира на Украине с помощью силы и отстаиванию интересов национальной безопасности США“. Ожидается, что он встретится с европейскими союзниками Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что собирается завершить войну между Россией и Украиной как можно быстрее. США до сих пор не представили официальный план возможного завершения конфликта.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Пит Хегсет, выступая 12 февраля в Брюсселе, призвал союзников Украины признать, что возвращение страны к границам до 2014 года — „иллюзорная цель“. Он также обозначил позицию США по вопросу членства Украины в НАТО, которого добивается официальный Киев. По словам Хегсета, США не считают это „реалистичным результатом урегулирования путем переговоров“. „Вместо этого любая гарантия безопасности должна быть подкреплена боеспособными европейскими и неевропейскими войсками“, — заявил министр обороны США.

В тот же день президент США Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого Трамп объявил, что начинает переговоры о завершении российско-украинской войны.

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