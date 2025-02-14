„Мы глубоко ценим решимость президента Трампа“: Владимир Зеленский встретился с Джей Ди Вэнсом в Мюнхене

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс провели переговоры на полях Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) в пятницу, 14 февраля. Среди прочих на них присутствовали госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, специальный представитель администрации Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог и глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак.

„Главная цель, как подчеркнул президент Трамп - мы хотим, чтобы война подошла к концу. Мы хотим, чтобы прекратились убийства. Но мы хотим достигнуть прочного и долговечного мира, а не такого мира, который приведет к конфликту в Восточной Европе всего через пару лет“, - заявил после разговора с Зеленским Вэнс.

Президент Украины со своей стороны в очередной раз поблагодарил США и Дональда Трампа за поддержку его страны. „Мы должны больше разговаривать, больше работать и подготовить план, как остановить Путина и прекратить войну. Мы действительно хотим мира очень сильно. Но нам нужны настоящие гарантии безопасности, и мы продолжим наши встречи и нашу работу“, - сказал он.

„У меня была хорошая встреча с вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом“, — написал Зеленский в социальной сети X после переговоров и выразил благодарность участникам встречи. — Наши команды продолжат работу над документом. Мы рассмотрели множество ключевых вопросов и с нетерпением ждем возможности приветствовать генерала Келлога в Украине для дальнейших встреч и более глубокой оценки ситуации на местах.

Мы готовы как можно быстрее двигаться к настоящему и гарантированному миру. Мы глубоко ценим решимость президента Трампа, которая может помочь остановить войну и обеспечить гарантии справедливости и безопасности для Украины.“.

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