МНЕНИЕ | Компромиссы с Путиным – это сделка за счет европейской безопасности

Путин старается произвести на Трампа впечатление, что тому будет дешевле давить именно на Киев, а не на Москву, и принудить Зеленского к „сделке“. Путин сигнализирует, что с переговорами он спешить не будет.

В планах Кремля нет другого окончания войны кроме как уничтожение украинского государства. Путин постарается использовать переговоры, чтобы подорвать консолидированность украинского общества и сплоченность Запада вокруг Украины. Компромиссы с Путиным за счет Украины – это, по сути, сделка за счет европейской безопасности.

Не нужно преувеличивать значение переговоров. В большинстве случаев они лишь технический инструмент фиксации ситуации на земле. А она сейчас зависит от способности Украины выстоять в войне против России. Следовательно, сейчас нужно больше вкладывать в изменение ситуации на земле в пользу Украины.

Решением могло бы быть увеличение поставок американского оружия Украине с бóльшим участием европейских финансовых ресурсов. Дональд Трамп таким образом получит возможность отчитаться перед избирателями о существенном сокращении дефицита в торговле с ЕС.

Согласно документам НАТО, сильная и независимая Украина „жизненно важна для стабильности и безопасности евроатлантического региона“.

Единственно разумный путь для Вашингтона — сохранить выигрышные позиции, разоблачать блеф Путина и взять инициативу в свои руки. Это означает наращивание военной помощи Украине, усиление санкций против России и укрепление обороны НАТО.

Украина нуждается не в „мирных переговорах“ на условиях Кремля, а в поддержке, которая позволит ей победить в войне и сохранить независимость.

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