МНЕНИЕ | Компромиссы с Путиным – это сделка за счет европейской безопасности
Обещая закончить „войну Байдена“ за один день, Дональд Трамп демонстрирует, что его главная цель — заключить быструю политическую сделку, а не добиться стратегически выгодного результата. Это показывает, что для него приоритетом является не суть переговоров, а их скорость. И Зеленский, и Путин, вероятно, понимают, что новая администрация США может попытаться оказать на них мощное давление — и каждый из них постарается направить это давление на своего противника, пишет политолог Игорь Грецкий.
Путин старается произвести на Трампа впечатление, что тому будет дешевле давить именно на Киев, а не на Москву, и принудить Зеленского к „сделке“. Путин сигнализирует, что с переговорами он спешить не будет.
В планах Кремля нет другого окончания войны кроме как уничтожение украинского государства. Путин постарается использовать переговоры, чтобы подорвать консолидированность украинского общества и сплоченность Запада вокруг Украины. Компромиссы с Путиным за счет Украины – это, по сути, сделка за счет европейской безопасности.
Не нужно преувеличивать значение переговоров. В большинстве случаев они лишь технический инструмент фиксации ситуации на земле. А она сейчас зависит от способности Украины выстоять в войне против России. Следовательно, сейчас нужно больше вкладывать в изменение ситуации на земле в пользу Украины.
Решением могло бы быть увеличение поставок американского оружия Украине с бóльшим участием европейских финансовых ресурсов. Дональд Трамп таким образом получит возможность отчитаться перед избирателями о существенном сокращении дефицита в торговле с ЕС.
Согласно документам НАТО, сильная и независимая Украина „жизненно важна для стабильности и безопасности евроатлантического региона“.
Единственно разумный путь для Вашингтона — сохранить выигрышные позиции, разоблачать блеф Путина и взять инициативу в свои руки. Это означает наращивание военной помощи Украине, усиление санкций против России и укрепление обороны НАТО.
Украина нуждается не в „мирных переговорах“ на условиях Кремля, а в поддержке, которая позволит ей победить в войне и сохранить независимость.
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