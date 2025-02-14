14.02.2025, 20:17
„Очень импонирует Кремлю“. За одну ночь Дональд Трамп вернул мир в век империй
ФОТО: | Scanpix
Президент США Дональд Трамп пообещал закончить войну с Украиной за 24 часа. Война еще не закончилась, но за 24 часа Трампу уже удалось вернуть систему международных отношений на 125 лет назад.
Описывая разговор с Путиным в соцсети Х, Трамп разве что не назвал его „дорогим другом и братом“, как это делали монархи позапрошлого столетия. Выступления министра обороны США Питера Хегсета на встрече контактной группы стран-партнеров Украины прозвучали и вовсе похоронным звоном по послевоенной системе международных отношений. Кремль уже заявил, что ему такой подход Трампа „очень импонирует“.
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