„Очень импонирует Кремлю“. За одну ночь Дональд Трамп вернул мир в век империй

Описывая разговор с Путиным в соцсети Х, Трамп разве что не назвал его „дорогим другом и братом“, как это делали монархи позапрошлого столетия. Выступления министра обороны США Питера Хегсета на встрече контактной группы стран-партнеров Украины прозвучали и вовсе похоронным звоном по послевоенной системе международных отношений. Кремль уже заявил, что ему такой подход Трампа „очень импонирует“.