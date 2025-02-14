На переговорах с Трампом в Эр-Рияде Путину легко не будет

Разумеется, важно и то, как будут символически обставлены контакты Вашингтона с Владимиром Зеленским . Кто будет главным по переговорам с Киевом - спецпредставитель по Украине Келлог, вице-президент Вэнс или госсекретарь Рубио? В типичном для него стиле Трамп упоминает их всех в контексте переговоров . Это значит, что высказывания любого из них могут считаться официальной позицией Белого дома, и одновременно в любой момент могут быть выданы за частное мнение того или иного члена американской администрации. Это значит, что, скорее всего, окончательного плана урегулирования у Трампа пока нет. Есть варианты действий, которые будут применяться в зависимости от обстановки.

Речь нового министра обороны Соединенных Штатов Пита Хегсета в Брюсселе на заседании контактной группы по Украине содержала прямое указание на то, что увеличение экспорта американской нефти вкупе с ужесточением санкций, с точки зрения американской администрации, должно подтолкнуть Путина к переговорам. Судя по всему, Дональд Трамп считает угрозу обрушить российский энергетический экспорт инструментом давления на Кремль. В Вене или Женеве и Путин , и Трамп были бы в равном статусе почетных гостей. В Эр-Рияде любой президент США - друг, союзник и благодетель. А Путин (если он действительно согласился посетить Саудовскую Аравию) - не просто гость, а гость, по сути, зависящий и от американского визави, и от хозяев встречи.

Дональд Трамп сообщил, что встретится с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии . Это довольно символично - не маленькая нейтральная страна типа Австрии, Швейцарии или Мальты, а региональная держава на подъеме. Что еще важнее, важнейший союзник и получатель американской военной помощи. В период с 2017 по 2027 года Эр-Рияд получит от Вашингтона оружие общей стоимостью 460 миллиардов долларов. Во многом именно от позиции Саудовской Аравии, как ведущей нефтяной державы, зависит устойчивость рынка нефти. А значит, в каком-то смысле, и судьба путинского режима, в свою очередь, зависящего от торговли нефтью .

Зато Трамп явно ожидает, что Путин окажет Америке некие „услуги“. Какие? Вариантов немного. Ясно, что речь не идет о союзе против Китая, который американская администрация считает главным противником. Четыре с лишним тысячи километров общей границы и всевозрастающая зависимость России от экспорта в Китай и импорта из него такую возможность исключают.

Однако маловероятно, что Зеленский такие предложения примет, даже если Трамп рискнет их ему сделать. Для украинского президента это будет равносильно самоубийству. Ведь ему нужно будет что-то отдать взамен. Между тем Дмитрий Песков уже сообщил, что Кремль не станет обменивать контролируемую Украиной территорию в Курской области на захваченные украинские земли. То есть, Путин полагает, что Украина отдаст их сама. На каком основании? Непонятно.

Важнейшим здесь станет вопрос о том, станет ли Трамп принуждать Зеленского зафиксировать нейтральный статус Украины и согласится ли признать линию российской оккупации как новую границу? Если да, то это действительно будет означать, что он „играет в команде Кремля“.

Действительно, для российского диктатора этот вопрос даже важнее сохранения захваченных им территорий. Принятие Украины в альянс станет его однозначным поражением. В Вашингтоне считают, что в этом случае, Путин будет продолжать войну любой ценой, и стремятся этого избежать.

Европейским союзникам Хегсет предложил последовать примеру Польши и начать тратить не менее 5 процентов ВВП на оборону. Европейцы должны будут также составить костяк военного контингента, наблюдающего за соблюдением условий будущего мирного договора. Они же, по мнению Хегсета, то есть Трампа, должны будут оплатить массированное вооружение украинской армии. Членство Украины в НАТО , по словам американского министра, „не может быть результатом переговоров о мире“. Как указывает бывший заместитель государственного секретаря Дэниэл Фрид, это не равнозначно заявлению „двери альянса для Украины навсегда закрыты“, а скорее означает осознание реалий: Путин никогда не согласится на членство Украины в НАТО как часть мирных переговоров .

Возможно, Трамп предложит Путину отказаться от союза с Ираном. Американский президент не скрывает, что собирается возобновить давление на Тегеран. Словосочетание „смена режима“ не звучит, но именно это и подразумевается. Путин уже „сдал“ режим Асада в Сирии и теперь добивается от новых правителей в Дамаске оставить ему военно-морскую базу в Тартусе в обмен на финансирование восстановления им же разбомбленной Сирии. На этом унизительном фоне ему будет не так трудно отказаться от сотрудничества с иранцами. Это пока единственный реальный „подарок“, который Путин мог бы сделать Трампу. Правда после этого о каком либо „влиянии“ России на Ближнем Востоке можно будет надолго забыть.

Пока нельзя быть уверенным даже в том, что переговоры состоятся. Нет пока и внятного ответа на вопрос, что на самом деле думает и собирается делать Путин. Он живет в своей реальности. Хозяин Кремля всегда считал: ядерное оружие позволяет ему диктовать другим свои условия. Однако не похоже, что этот подход сработает с нынешней администрацией США.

С одной стороны, все выглядит так, будто Трамп „спас“ Путина. Но, если вдуматься, то объективно ситуация для российского диктатора довольно неприятная. Невозможно представить себе Брежнева или Горбачева, соглашающихся на американское посредничество хотя бы в чем-то. Сам факт согласия Путина, напавшего на Украину, на переговоры после трех лет отказа иметь дело с „киевской хунтой“ демонстрирует - на самом деле, он чувствует, что уязвим. Ресурсы российского режима не безграничны, Путин озабочен выживанием своего режима и лишен стратегического видения. Его согласие на переговоры - свидетельство этого.

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