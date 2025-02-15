Зеленский заявил, что у Украины "очень мало шансов выжить без поддержки США“

„Это будет очень, очень, очень трудно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, очень мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, что это очень важно, критически важно“, — сказал президент Украины журналистам программы „Meet the Press“ на NBC News в кулуарах Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Зеленский подчеркнул, что он „даже думать не хочет“ о том, как Украина и США не будут стратегическими партнерами и как придется бороться с Россией без американской поддержки.

В случае прекращения военной помощи со стороны США, предупредил Зеленский, Украина останется уязвимой к новой масштабной атаке со стороны России в будущем.

Президент Украины также заявил, что власти России, по его мнению, не стремятся закончить войну, а хотят лишь временного прекращения огня, чтобы перегруппировать свои силы и снять международные санкции.

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