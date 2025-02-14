Российский дрон попал в саркофаг Чернобыльской АЭС. Кая Каллас: „это еще раз показывает, что РФ не ищет мира“

„Подобные нападения на гражданские ядерные объекты неприемлемы. Это еще раз показывает, что Россия не ищет мира“, - написала Каллас в социальных сетях.

Раннее поступило сообщение, что российский дрон с фугасным боеприпасом попал в саркофаг - защитный купол над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Об этом, как передает DW, сообщил в пятницу, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, саркофагу нанесен значительный ущерб. Возник пожар, который вскоре удалось ликвидировать. О пострадавших не сообщается.

„Радиационный фон не повышался, за этим постоянно следят“, - отметил Зеленский. Он заявил, что Россия должна понести ответственность за удары по городам и инфраструктуре Украины.

Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили информацию о пожаре, сообщив, что признаков нарушения внутренней защитной оболочки нет, а уровень радиации остается стабильным.

Авария на Чернобыльской АЭС

В апреле 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая авария в истории мировой атомной энергетики. В 2019 году был введен в эксплуатацию новый объект укрытия четвертого блока ЧАЭС - саркофаг.Его задача - изолировать разрушенный блок от окружающей среды и оградить ее от распространения радиоактивной пыли и аэрозолей. Он должен обеспечить защиту аварийного блока на 100 лет. На реализацию проекта международное сообщество собрало 2,2 млрд евро.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить