В январе 2025 года жители Эстонии столкнулись с заметным ростом цен на основные продукты питания(5)
Зайдя в магазин, денег оставляешь все больше, а домой несешь все меньше продуктов, констатируют жители Эстонии. Данная тенденция наблюдается в условиях продолжающегося давления инфляции, что оказывает влияние на расходы населения и общий уровень жизни. Увеличение цен на продукты заставляет людей пересматривать пищевые привычки и экономить уже на самых базовых потребностях – то есть на еде. С 1 января ставка НСО – 22%, и как это отразилось на ценах продуктов и покупательной способности населения – выясняла „МК-Эстония“.
Продукты подорожали, и жители Эстонии не сдерживают эмоций, по крайней мере – в социальных сетях.
„Я так устала от бесконечного вранья! – сердится жительница Таллинна Мари-Анн, и ее настроение разделяют сотни человек. – Начиная от „Евро цены не поднимет“ и заканчивая „Читайте по губам: налоги не вырастут. Точка“. Налоги растут, цены вверх летят, как ракеты! Еще недавно на 20 евро можно было сходить в магазин и купить продуктов на два-три дня. А сейчас мне, чтобы купить продуктов на те же два-три дня для мой семьи из четырех человек, не хватает сотни!“
Она пишет, что вынуждена менять свои пищевые привычки: выбирать более дешевое мясо, отказываться от спонтанных покупок „чего-нибудь вкусненького“, реже класть в корзину в магазине фрукты, чтобы к концу месяца не остаться в минусе.
Время – деньги
Изменения в поведении покупателей отмечают и представители торговых сетей: все больший интерес вызывают акционные товары со скидкой, а также уцененные продукты с истекающим сроком годности. Экономят даже те, чьи доходы не снизились и кто не испытывает финансовых трудностей.
Вероятная причина – беспрецедентная нестабильность и беспокойство о том, как они справятся в будущем. Если существенно уменьшить расход (и соответственно – счета) электричества, воды, интернета – таких же базовых для современного человека потребностей – довольно трудно, то, покупая продукты, пока еще можно проявлять чудеса изобретательности.
„Я узнала, что в супермаркете рядом с моей работой в 8 вечера 30-процентная уценка превращается в 60-процентную, – делится жительница Тарту Валентина. – Так что теперь к окончанию моего рабочего дня муж заезжает за мной, и мы идем в магазин „на охоту“ – что удастся купить с большой скидкой, тем и ужинаем. Только „охотников“ с каждой неделей все больше. У людей в тележках – товары с желтой этикеткой, и вот они ходят-бродят по залу, поглядывая на часы – ждут, когда сработает дополнительное снижение цены. Раньше это так не бросалось в глаза – в общем-то большинство работающих людей могло покупать продукты по обычной цене, не принося в жертву кошельку свое время“.
Эксперты выделяют несколько ключевых факторов, которые способствовали подорожанию продуктов.
В первую очередь – инфляция, которая продолжает расти, что закономерно отражается на стоимости товаров и услуг.
Также свою роль играет увеличение затрат на транспортировку: рост цен на топливо повлиял на расходы логистических компаний, что в итоге отразилось на конечных потребителях.
Рост цен на электричество и газ, используемых в производстве и хранении продуктов, – ещё одна важная причина удорожания.
И, наконец, сезонный фактор: зимой цены на свежие овощи и фрукты традиционно выше.
Нельзя обойти вниманием и увеличение налога с оборота, благодаря которому рост цен на продукты питания в обозримом будущем продолжится. Как сообщил BNS, на прошлой неделе Рийгикогу отклонил в первом чтении инициированный оппозицией законопроект, который предусматривал снижение до пяти процентов ставки налога с оборота на продукты питания. За отклонение законопроекта проголосовали 52 депутата Рийгикогу, против – 17.
По мнению правительства, снижение ставки налога с оборота на продукты питания было бы слишком дорогостоящим для госбюджета и, учитывая состояние финансов страны, нецелесообразным.
Так что, согласно действующему законодательству, ставка налога с оборота на продукты питания, составляющая сейчас 22%, с 1 июля повысится до 24%.
Яблоки подорожали, картофель подешевел
Что же мы увидим сейчас, заглянув в свою продуктовую корзину?
„Стоимость продуктовой корзины, рассчитанной на семью из четырех человек на неделю, оценивают раз в квартал, поэтому на данный момент можно сравнить декабрь 2024-го с сентябрем 2024-го, – говорит Альберт Ханса, специалист Института конъюнктуры Эстонии. – Налицо подорожание на 2,2% – с 118,67 евро до 121,29 евро. Больше всего подорожали яблоки – 26,7%, а картофель подешевел на 5,2%“.
За год, если сравнивать декабрь 2023-го и декабрь 2024-го, корзина подорожала на 4,4%: больше всего – овощи 20,9% и яблоки – 20,8%. Зато немного подешевели яйца – 2,5%.
„Розничные цены на сливочное масло и местный сыр за год выросли на 11% и 1,3% соответственно, – говорит Ханса. – Цены на свежий картофель выросли на 17,5%, на белокочанную капусту – на 16,7%, на импортные томаты – на 3,1%. Розничная цена на эстонские длинные огурцы и развесную морковь снизилась на 18,1% и 14,3% соответственно. Стоимость импортных яблок выросла на 6,7%. Цены на сахар упали на 24,8%. Цена на эстонские яйца по сравнению с прошлым годом снизилась на 2,7%, а на импортные – на 4,7%. Розничная цена на охлажденный лосось снизилась на 27%, а розничная цена на охлажденную форель – на 14,9%. За прошедшие 5 лет корзина подорожала на 55,9%“.
Если сравнивать январь 2025 года и декабрь 2024-го, то не подорожали мясопродукты.
Исключение составляют импортные яйца М и L: подорожание составило 17,4% и 5,5% соответственно. Хотя, как отмечает специалист, здесь надо учесть, что в первой половине января просто не было в продаже дешевых яиц из Латвии.
„Среди молочных продуктов картина – совсем другая: подорожали все рассматриваемые продукты за исключением кефира в пакете. Больше всего подорожала сметана 20%-ной жирности в пакете – на 11,5%, – говорит Ханса. –
Хлеб подешевел на 4%, в основном за счет снижения цен на хлеб от Fazer, цены на булку не изменились. Из овощей подорожали больше всего помидоры, как импортные, так и отечественные – на 12,3% и 16,6% соответственно. Цены на развесной картофель остались прежними“.
Специалист отмечает также, что, несмотря на привычную для рыбной продукции цикличность цен, все же повышение цен оказалось выше ожидаемого – свежий лосось и форель подорожали на 34,2% и 24,3% соответственно, а их филе – на 16,9% и 19,9%.
Сахар же подешевел на 1,9%: Альберт Ханса здесь особо выделяет тренд на снижение с середины прошлого года.
Причин роста цен немало
Сирье Потисепп, глава Союза пищевой промышленности Эстонии, комментируя стоимость продуктовой корзины в январе по сравнению с декабрем, говорит: „У меня пока нет официальной статистики. Но поскольку цены на сырое молоко, а особенно – на молочный жир, на рынке ЕС с осени прошлого года до сих пор значительно выросли, это, безусловно, уже повлияло или повлияет на цены молочных продуктов, особенно – масла. И, конечно, в сторону увеличения. Особенно это касается тех сетей и магазинов, где цены на продукты искусственно удерживали на низком уровне из-за жесткой конкуренции или фиксировали долгосрочными договорами“.
Причины роста цен на сырое молоко, по мнению Потисепп, – разные: начиная от экологических требований и заканчивая ростом производственных затрат у сельхозпроизводителей.
„Если искать в этом что-то положительное, так это – то, что фермеры теперь получают более справедливую цену за свою продукцию“, – комментирует специалист.
Также рост акциза на алкоголь повлиял на цены алкогольных напитков, хотя есть данные о том, что благодаря имеющимся запасам подорожание пока не полностью отразилось на розничных ценах – если оно и произошло, то пока незначительно.
„Соки и продукция из них, особенно – апельсиновый сок, уже подорожали и продолжают дорожать, так как цены на сырье на мировом рынке поднялись в несколько раз. Конечно, выросли также цены на шоколад, поскольку стоимость какао-бобов увеличилась из-за сокращения производства, а влияние погодных условий на урожайность становится всё более значительным, что вновь приводит к росту цен на сырье, – перечисляет Сирье Потисепп. – К сожалению, хороших новостей о снижении цен пока нет“.
Специалист отмечает, что в прошлом году в Эстонии численность населения сократилась примерно на 5500 человек, и уменьшившееся количество покупателей также приводит к подорожанию продуктов.
„Когда объемы продаж сокращаются, издержки на единицу продукции растут, что может привести к необходимости увеличения наценки, – объясняет Потисепп. – У нас уже есть примеры с прошлого года, когда производители продуктов снижали цены на свои товары, но конкретная торговая сеть не передавала это снижение покупателям. Это не является хорошей практикой ни по отношению к потребителям, ни к партнерам. Вместе с тем более 50% продуктов питания продают по акционным ценам, что является чрезвычайно высокой долей. Это также показывает, что потребители сталкиваются с трудностями – если покупатели менее чувствительны к ценам, товары продают по обычным ценам“.
Она констатирует: „Налоги только начали повышать, и их влияние – еще впереди. Оптимизма не добавляют и заявления премьер-министра о необходимости увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Уже возникают вопросы, как люди вообще смогут справляться в будущем. При этом было обещано, что до 2027 года новых налоговых повышений не будет. Но время идет быстро, и у людей закономерно возникает вопрос: „Что будет дальше?“ Из позитивных примеров можно отметить отказ правительства от введения налогов на сахар, пластик и упаковку, которые могли бы значительно повысить цены на продукты питания и напитки“.
По ее словам, фирмы осознали, что спасение утопающих – дело самих утопающих.
„Поэтому они пытаются справляться, предлагая доступные цены за счет своих прибылей, оптимизируя производство и в некоторых случаях изменяя состав продуктов. К сожалению, это также означает сокращение рабочих мест, как мы недавно увидели на примере Orkla Eesti“, – констатирует она.
Что же мы будем есть?
Эстонские продукты традиционно уважают за высокое качество. Жители Эстонии с гордостью предлагают своим иностранным друзьям отведать местные молочные и мясные изделия, сладости, хлеб. Однако из-за границы постоянно поступает все больше дешевого и при этом вполне качественного и вкусного товара. Насколько вероятно, что качество эстонских продуктов снизится, чтобы выдерживать ценовую конкуренцию с импортными продуктами?
Как отмечают в Союзе пищевой промышленности Эстонии, местные производители стремятся предложить продукты для всех групп потребителей, поэтому общее снижение качества маловероятно.
Например, масло остается маслом, а 20%-ная сметана остается 20%-ной сметаной и не может сравниться с 10%-ной. Колбаса с высоким содержанием мяса остается неизменной, но существуют более дешевые варианты с меньшим содержанием мяса.
Таким образом, хлеб из цельного зерна остается хлебом, а сельдь – сельдью. Цены на продукты питания зависят от состава продукта.
„Даже продукты по более низкой цене остаются качественными и вкусными. Сегодня потребители ожидают, что даже дешевые продукты будут вкусными, иначе их просто не будут покупать. Производители могут выпускать только те товары, которые мы как потребители готовы покупать. Здесь важно, чтобы выбор потребителей был осознанным: предпочитая продукты, произведенные в Эстонии, мы можем быть уверены, что в будущем у нас будет своя пищевая промышленность и гарантированный доступ к продуктам даже в случае кризиса“, – отмечают в союзе.
Там подчеркивают: „Каждая страна в первую очередь обеспечивает продуктами своих граждан, а уже потом экспортирует излишки. Об этом нельзя забывать. А будущее эстонской пищевой промышленности зависит от наших потребительских предпочтений. Выбирая местные продукты, мы поддерживаем свои компании и свою страну. Продовольственная безопасность так же важна, как общий и энергетический уровень безопасности“.
Экономисты прогнозируют, что ситуация с ценами может стабилизироваться к весне, когда снизятся издержки на отопление и транспортировку. Однако многое будет зависеть от глобальной экономической ситуации и внутренней политики в сфере регулирования цен.
Ценовой барометр
В каком магазине продуктовая корзина дешевле?
Портал Postimees представил свой обзор, составленный по данным Productinfo24.com OÜ, который показывает, что в ноябре прошлого года самая дешевая продуктовая корзина была в магазине Lidl.
По сравнению с октябрем 2024 года, когда корзина в Lidl стоила 67,80 евро, цена снизилась на 6,34 евро и сейчас составляет 61,46 евро.
За Lidl следуют Prisma и Grossi. В октябре 2024 года продуктовая корзина в Prisma стоила 67,20 евро, в ноябре цена упала на 3,02 евро, составив 64,18 евро. Цена корзины в Grossi также снизилась с 65,78 евро до 65,08 евро.
На четвертом месте остается Maxima, где цена корзины снизилась с 71,52 евро до 66,17 евро, уменьшившись на 5,35 евро.
Торговая сеть Coop, занимавшая пятое место в октябре 2024 года, поменялась местами с Selver. Если в прошлом месяце корзина в Selver стоила 72,70 евро, то сейчас цена упала на 2,05 евро до 70,65 евро. В Coop стоимость также снизилась на 1,65 евро, составив 70,70 евро вместо прежних 72,35 евро.
Корзина Rimi подешевела на 53 цента – с 73,24 евро до 72,71 евро.
Самая дорогая продуктовая корзина в ноябре 2024 года была по-прежнему в интернет-магазине Barbora. Если в октябре покупки в Barbora стоили 77,87 евро, то в ноябре цена выросла на 2,25 евро до 80,12 евро. На дороговизну корзины в Barbora влияет, среди прочего, цена на кусок сыра, который там был дороже, чем в других магазинах.
В октябре 2024 года разница между самой дешевой и самой дорогой корзинами составляла 12,09 евро, а в ноябре 2024-го этот разрыв увеличился до 18,66 евро.