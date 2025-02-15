В январе 2025 года жители Эстонии столкнулись с заметным ростом цен на основные продукты питания

„Я узнала, что в супермаркете рядом с моей работой в 8 вечера 30-процентная уценка превращается в 60-процентную, – делится жительница Тарту Валентина. – Так что теперь к окончанию моего рабочего дня муж заезжает за мной, и мы идем в магазин „на охоту“ – что удастся купить с большой скидкой, тем и ужинаем. Только „охотников“ с каждой неделей все больше. У людей в тележках – товары с желтой этикеткой, и вот они ходят-бродят по залу, поглядывая на часы – ждут, когда сработает дополнительное снижение цены. Раньше это так не бросалось в глаза – в общем-то большинство работающих людей могло покупать продукты по обычной цене, не принося в жертву кошельку свое время“.

Вероятная причина – беспрецедентная нестабильность и беспокойство о том, как они справятся в будущем. Если существенно уменьшить расход (и соответственно – счета) электричества, воды, интернета – таких же базовых для современного человека потребностей – довольно трудно, то, покупая продукты, пока еще можно проявлять чудеса изобретательности.

Изменения в поведении покупателей отмечают и представители торговых сетей: все больший интерес вызывают акционные товары со скидкой, а также уцененные продукты с истекающим сроком годности. Экономят даже те, чьи доходы не снизились и кто не испытывает финансовых трудностей.

Она пишет, что вынуждена менять свои пищевые привычки: выбирать более дешевое мясо, отказываться от спонтанных покупок „чего-нибудь вкусненького“, реже класть в корзину в магазине фрукты, чтобы к концу месяца не остаться в минусе.

„Я так устала от бесконечного вранья! – сердится жительница Таллинна Мари-Анн, и ее настроение разделяют сотни человек. – Начиная от „Евро цены не поднимет“ и заканчивая „Читайте по губам: налоги не вырастут. Точка“. Налоги растут, цены вверх летят, как ракеты! Еще недавно на 20 евро можно было сходить в магазин и купить продуктов на два-три дня. А сейчас мне, чтобы купить продуктов на те же два-три дня для мой семьи из четырех человек, не хватает сотни!“

„Розничные цены на сливочное масло и местный сыр за год выросли на 11% и 1,3% соответственно, – говорит Ханса. – Цены на свежий картофель выросли на 17,5%, на белокочанную капусту – на 16,7%, на импортные томаты – на 3,1%. Розничная цена на эстонские длинные огурцы и развесную морковь снизилась на 18,1% и 14,3% соответственно. Стоимость импортных яблок выросла на 6,7%. Цены на сахар упали на 24,8%. Цена на эстонские яйца по сравнению с прошлым годом снизилась на 2,7%, а на импортные – на 4,7%. Розничная цена на охлажденный лосось снизилась на 27%, а розничная цена на охлажденную форель – на 14,9%. За прошедшие 5 лет корзина подорожала на 55,9%“.

За год, если сравнивать декабрь 2023-го и декабрь 2024-го, корзина подорожала на 4,4%: больше всего – овощи 20,9% и яблоки – 20,8%. Зато немного подешевели яйца – 2,5%.

„Стоимость продуктовой корзины, рассчитанной на семью из четырех человек на неделю, оценивают раз в квартал, поэтому на данный момент можно сравнить декабрь 2024-го с сентябрем 2024-го, – говорит Альберт Ханса, специалист Института конъюнктуры Эстонии. – Налицо подорожание на 2,2% – с 118,67 евро до 121,29 евро. Больше всего подорожали яблоки – 26,7%, а картофель подешевел на 5,2%“.

По мнению правительства, снижение ставки налога с оборота на продукты питания было бы слишком дорогостоящим для госбюджета и, учитывая состояние финансов страны, нецелесообразным.

Нельзя обойти вниманием и увеличение налога с оборота, благодаря которому рост цен на продукты питания в обозримом будущем продолжится. Как сообщил BNS, на прошлой неделе Рийгикогу отклонил в первом чтении инициированный оппозицией законопроект, который предусматривал снижение до пяти процентов ставки налога с оборота на продукты питания. За отклонение законопроекта проголосовали 52 депутата Рийгикогу, против – 17.

Также свою роль играет увеличение затрат на транспортировку: рост цен на топливо повлиял на расходы логистических компаний, что в итоге отразилось на конечных потребителях.

„Если искать в этом что-то положительное, так это – то, что фермеры теперь получают более справедливую цену за свою продукцию“, – комментирует специалист.

Сирье Потисепп, глава Союза пищевой промышленности Эстонии, комментируя стоимость продуктовой корзины в январе по сравнению с декабрем, говорит: „У меня пока нет официальной статистики. Но поскольку цены на сырое молоко, а особенно – на молочный жир, на рынке ЕС с осени прошлого года до сих пор значительно выросли, это, безусловно, уже повлияло или повлияет на цены молочных продуктов, особенно – масла. И, конечно, в сторону увеличения. Особенно это касается тех сетей и магазинов, где цены на продукты искусственно удерживали на низком уровне из-за жесткой конкуренции или фиксировали долгосрочными договорами“.

Специалист отмечает также, что, несмотря на привычную для рыбной продукции цикличность цен, все же повышение цен оказалось выше ожидаемого – свежий лосось и форель подорожали на 34,2% и 24,3% соответственно, а их филе – на 16,9% и 19,9%.

Хлеб подешевел на 4%, в основном за счет снижения цен на хлеб от Fazer, цены на булку не изменились. Из овощей подорожали больше всего помидоры, как импортные, так и отечественные – на 12,3% и 16,6% соответственно. Цены на развесной картофель остались прежними“.

„Среди молочных продуктов картина – совсем другая: подорожали все рассматриваемые продукты за исключением кефира в пакете. Больше всего подорожала сметана 20%-ной жирности в пакете – на 11,5%, – говорит Ханса. –

Исключение составляют импортные яйца М и L: подорожание составило 17,4% и 5,5% соответственно. Хотя, как отмечает специалист, здесь надо учесть, что в первой половине января просто не было в продаже дешевых яиц из Латвии.

Также рост акциза на алкоголь повлиял на цены алкогольных напитков, хотя есть данные о том, что благодаря имеющимся запасам подорожание пока не полностью отразилось на розничных ценах – если оно и произошло, то пока незначительно.

„Соки и продукция из них, особенно – апельсиновый сок, уже подорожали и продолжают дорожать, так как цены на сырье на мировом рынке поднялись в несколько раз. Конечно, выросли также цены на шоколад, поскольку стоимость какао-бобов увеличилась из-за сокращения производства, а влияние погодных условий на урожайность становится всё более значительным, что вновь приводит к росту цен на сырье, – перечисляет Сирье Потисепп. – К сожалению, хороших новостей о снижении цен пока нет“.

Специалист отмечает, что в прошлом году в Эстонии численность населения сократилась примерно на 5500 человек, и уменьшившееся количество покупателей также приводит к подорожанию продуктов.

„Когда объемы продаж сокращаются, издержки на единицу продукции растут, что может привести к необходимости увеличения наценки, – объясняет Потисепп. – У нас уже есть примеры с прошлого года, когда производители продуктов снижали цены на свои товары, но конкретная торговая сеть не передавала это снижение покупателям. Это не является хорошей практикой ни по отношению к потребителям, ни к партнерам. Вместе с тем более 50% продуктов питания продают по акционным ценам, что является чрезвычайно высокой долей. Это также показывает, что потребители сталкиваются с трудностями – если покупатели менее чувствительны к ценам, товары продают по обычным ценам“.