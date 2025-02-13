Куда инвестировать, если у вас небольшая зарплата? Эксперт рассказал о рисках вложений с высокой доходностью

По его словам, все инвесторы должны быть внимательны к Балтийской фондовой бирже в ближайшем будущем. В прошлом году общий фондовый индекс Балтии вырос на 1,46%, в то время как индекс Таллиннской биржи упал на 2%. По словам Козе, это падение отражает экономическую неопределённость в нашем регионе. Правда, экономика Латвии и Литвы не переживает такого спада, как наша, но поскольку эстонские компании имеют высокую рыночную капитализацию на Балтийской фондовой бирже, то они оказывают на фондовый индекс Балтии серьёзное влияние.

В прошлом году инвесторов удивил настоящий золотой ливень – цена золота выросла за год на треть, что затмевает даже многие рискованные инвестиции в стартап-секторе. „Прошлый год доказывает, что хотя золото и считается безопасным, но скучным классом активов для тех, кто стремится к финансовой свободе, оно в определённом объёме всё-таки может присутствовать в портфеле“, – говорит Козе.

Эксперт добавил, что если деньги предназначены для короткого горизонта, например, в качестве первоначального взноса по жилищному кредиту, то такие рискованные решения противоречат принципам финансовой мудрости и теории. Начинающему инвестору лучше всего положить свои деньги на депозит или в краткосрочные облигации.

„Хотя стартапы – очень рискованный класс активов, инвестировать в них в определённых пропорциях – неплохая идея. Однако стоит помнить, что высокорисковые инвестиции – это как казино: мудрый инвестор, скорее всего, не поставит весь свой портфель на красное при игре в рулетку“, – говорит Козе.

Он объяснил, что инвестиции, предлагающие доходность выше 15%, как правило, очень рискованны. Риск стартапа усугубляется тем, что компания никогда не получала прибыли. Часто именно стартапы предлагают двузначную доходность.

„Люди, не имеющие высокой зарплаты, у которых впереди нет хотя бы 20-летнего горизонта инвестирования, вынуждены идти на большой риск, чтобы достичь финансовой свободы. Хотя в Эстонии не так много облигаций или других финансовых инструментов, судьба которых оказалась печальной, есть несколько примеров, на которых стоит поучиться. Общий знаменатель во всех этих примерах – очень высокая доходность, которую в итоге никто не получил“, – сказал Козе.

Путешествие по мировым рынкам

„Рынки по своей природе осторожны, и Уоррен Баффет сказал, что лучшее время для инвестиций – когда „кровь на улицах“. Если экономика Эстонии в этом году начнёт расти, то, возможно, сейчас на Балтийской бирже лучшее время для покупок. Однако истина станет очевидной только задним числом, позже,“ – сказал Козе.

В то же время эксперт настроен скептически и не верит, что в долгосрочной перспективе Балтийский фондовый рынок догонит по темпам роста весь мир, независимо от ожидаемого экономического роста. Одним из необходимых условий для значительного роста местного фондового рынка является повышенный внешний интерес. В условиях, когда Европа отстаёт от США, а Восточная Европа – от остальной Европы, на одной лишь геополитике не попасть в поле зрения глобального инвестора.

По мнению Козе, инвесторам следует обратить внимание на то, что если рынками в значительной степени движет стадный инстинкт, то им следует внимательно рассмотреть возможность движения в противоположном направлении, поскольку следование за стадом часто может означать опоздание.

Он отметил, что в последнее время стадный инстинкт на фондовых рынках можно было наблюдать, например, в ставках на рост успеха искусственного интеллекта. Однако новость о запуске конкурирующего и значительно более дешёвого решения (китайской модели ИИ DeepSeek) образовала первые трещины в инвестиционной стратегии по Nvidia, которая до этого казалась незыблемой. Нельзя сказать, что эта история успеха закончилась, но цены на акции основных игроков, включая Nvidia, которые ещё недавно отражали крайне позитивные ожидания, претерпели значительную коррекцию. Делая ставку на победителей в самой горячей фазе рынка и не обращая внимания на фундаментальные показатели, инвестор может внезапно оказаться на пороге большой убыточной позиции.

В действительности, если революция в области искусственного интеллекта уже совершила значительный поворот на ранней стадии (от аппаратно-ориентированных к программно-ориентированным моделям), инвесторам также придётся так сказать „отдать“ значительную часть своих текущих доходов, поскольку цены на акции нынешних лидеров скорректируются. „Или ещё хуже – тем, кто вошёл на пике, предстоит принять неприятное решение: надеяться, что цена акций восстановится и стратегия сработает в долгосрочной перспективе, или же зафиксировать убыток и выйти из позиции“.

„Ключ к инвестиционному успеху – это постоянная доходность, сложные проценты и избежание крупных потерь, которые, скорее всего, раз за разом будут испытывать инвесторы с высоким уровнем риска. Даже если средний инвестор, вкладывающий 20% своей зарплаты и получающий ежегодно доход в 7-8%, вряд ли достигнет финансовой свободы через 15 лет, но он обязательно обретёт финансовый комфорт, который обеспечит ему душевное спокойствие, позволит больше времени уделять общению с близкими и станет залогом безбедной старости“, – говорит Козе.

Статью не следует воспринимать в качестве инвестиционного совета. Перед принятием инвестиционного решения каждый инвестор должен тщательно изучить финансовые, налоговые и юридические аспекты инвестиций, а также все связанные с ними риски.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить