Экономика
14.02.2025, 11:35

„Клиент в смятении — хороший клиент“. Телекоммуникационные компании намеренно запутывают свою ценовую политику. Как они это делают?

 
Если лидер рынка снова повысит цены, конкуренты вскоре последуют его примеру, предоставив покупателям неясные причины, согласно которым повышение цен необходимо
Если лидер рынка снова повысит цены, конкуренты вскоре последуют его примеру, предоставив покупателям неясные причины, согласно которым повышение цен необходимо
ФОТО: Siim Lõvi | Delfi Meedia

Бывший исполнительный директор Tele2 Крис Роббинс говорит, что чем больше запутан клиент, тем легче установить желаемую цену услуги, и эта цена диктуется конкуренцией.

Современное общество исходит из того, что информация передается с одной стороны земного шара на другую за считанные секунды, а зависимость от функционирования этой службы распространяется практически на все аспекты жизни. „Телекоммуникации — это ваша безопасность, ваш банкинг, ваша парковка — ваше всё“, — отмечает живущий сейчас в Канаде Крис Роббинс, покинувший пост главы Tele2 несколько лет назад.

Поэтому неудивительно, что телекоммуникационные компании прекрасно осознают свою власть и то, что, устанавливая цены на такую ​​важную услугу, они имеют значительные рычаги воздействия в отношениях со своими клиентами. В этой динамичной реальности король — не клиент, а сама телекоммуникационная компания, и клиентская база чувствует это время от времени, когда по какой-то непостижимой причине цена на их пакет снова повышается. Самый свежий пример этого произошел всего несколько недель назад, когда эстонские компании связи во главе с Telia начали взимать со своих клиентов более высокую плату, предлагая так называемый „более объемный“ пакет услуг.

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