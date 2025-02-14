„Клиент в смятении — хороший клиент“. Телекоммуникационные компании намеренно запутывают свою ценовую политику. Как они это делают?

Современное общество исходит из того, что информация передается с одной стороны земного шара на другую за считанные секунды, а зависимость от функционирования этой службы распространяется практически на все аспекты жизни. „Телекоммуникации — это ваша безопасность, ваш банкинг, ваша парковка — ваше всё“, — отмечает живущий сейчас в Канаде Крис Роббинс, покинувший пост главы Tele2 несколько лет назад.

Поэтому неудивительно, что телекоммуникационные компании прекрасно осознают свою власть и то, что, устанавливая цены на такую ​​важную услугу, они имеют значительные рычаги воздействия в отношениях со своими клиентами. В этой динамичной реальности король — не клиент, а сама телекоммуникационная компания, и клиентская база чувствует это время от времени, когда по какой-то непостижимой причине цена на их пакет снова повышается. Самый свежий пример этого произошел всего несколько недель назад, когда эстонские компании связи во главе с Telia начали взимать со своих клиентов более высокую плату, предлагая так называемый „более объемный“ пакет услуг.