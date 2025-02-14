14.02.2025, 11:35
„Клиент в смятении — хороший клиент“. Телекоммуникационные компании намеренно запутывают свою ценовую политику. Как они это делают?
ФОТО: | Delfi Meedia
Бывший исполнительный директор Tele2 Крис Роббинс говорит, что чем больше запутан клиент, тем легче установить желаемую цену услуги, и эта цена диктуется конкуренцией.
Современное общество исходит из того, что информация передается с одной стороны земного шара на другую за считанные секунды, а зависимость от функционирования этой службы распространяется практически на все аспекты жизни. „Телекоммуникации — это ваша безопасность, ваш банкинг, ваша парковка — ваше всё“, — отмечает живущий сейчас в Канаде Крис Роббинс, покинувший пост главы Tele2 несколько лет назад.
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