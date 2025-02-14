В этом году жители Эстонии путешествуют больше, чем раньше(1)
В прошлом году через аэропорты Эстонии прошло около 3,6 миллиона пассажиров, что стало самым высоким показателем за всю историю. Статистика зарубежных поездок жителей Эстонии за прошлый год еще не опубликована, но, вероятно, она приблизится к рекордному уровню 2018 года. По оценке экономиста банка Citadele Александраса Изгородинаса, в 2025 году объем путешествий в странах Балтии, особенно в Эстонии, вырастет еще больше, а зарубежные поездки станут более частыми, чем раньше.
„Это предположение основано на текущей статистике о путешествиях, признаках восстановления экономики, но в основном на одной важной причине – снижении процентных ставок. В случае Эстонии дополнительно влияет и высокий уровень цен внутри страны“, - пояснил экономист Citadele Александрас Изгородинас. Рынки прогнозируют, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) в этом году трижды снизит процентные ставки. Это означает, что к лету 2025 года Euribor достигнет 2% (сейчас он составляет 2,6%, а на пике был 3,9%). Более низкие процентные ставки по жилищным кредитам и лизингу оставляют потребителям больше свободных средств, что увеличивает расходы на путешествия.
„Дополнительно ситуацию подстегивает тот факт, что цены в ресторанах и кафе стран Балтии быстро приближаются к среднеевропейскому уровню. В случае Эстонии в отдельных случаях они уже его превысили. Это означает, что за границей переночевать и поесть может быть дешевле, чем дома, – отметил Изгородинас. – Выравнивание цен в ресторанах, рост покупательной способности потребителей в Балтии, восстановление экономики и снижение процентных ставок ведут к тому, что в 2025 году объем путешествий, вероятно, увеличится еще больше. Это особенно будет заметно в Эстонии – страна выходит из экономического спада, а укрепление экономики позволит жителям путешествовать чаще“.
Согласно данным Департамента статистики, рекордное количество зарубежных поездок с ночевкой жители Эстонии совершили в 2018 году – тогда было зафиксировано чуть более 2 миллионов таких путешествий. После временного спада в 2023 году этот показатель восстановился до 1,5 миллиона. Данные за прошлый год еще не опубликованы, но за первые три квартала было совершено около 1,3 миллиона поездок, что позволяет предположить, что их общее количество за год составит не менее 1,7–1,8 миллиона. Уже в прошлом году аэропорты Эстонии обслужили около 3,6 миллиона пассажиров, что стало самым высоким результатом за всю историю. Аналогичный рекорд по числу пассажиров в 2024 году установили и аэропорты Литвы.
Покупки за границей клиенты эстонские Citadele в 2024 году чаще всего совершали в Финляндии и Испании. Причем сумма покупок, сделанных в этих странах, оказалась практически одинаковой. Клиенты Citadele из Латвии больше всего тратили за границей в Германии, Испании и Италии, а литовцы – в Германии и Польше, куда они часто отправляются на шоппинг.
О банке Citadele
Citadele стремится привнести инновации в банковский сектор стран Балтии и предложить людям и предприятиям больше возможностей использования банковских услуг. Помимо повседневных банковских услуг, Citadele предлагает услуги, основанные на финансовых технологиях, включая современное мобильное приложение, а также бесконтактные и мгновенные платежи. Citadele первым в странах Балтии ввел именные платежи, открытие счетов с помощью электронной идентификации, а также кольца, поддерживающие бесконтактные платежи.
Citadele Group – латвийский финансовый концерн. Головной офис Citadele Group находится в Риге, а дочерние предприятия и филиалы действуют в Эстонии Латвии и Литве.