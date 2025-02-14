В этом году жители Эстонии путешествуют больше, чем раньше

„Это предположение основано на текущей статистике о путешествиях, признаках восстановления экономики, но в основном на одной важной причине – снижении процентных ставок. В случае Эстонии дополнительно влияет и высокий уровень цен внутри страны“, - пояснил экономист Citadele Александрас Изгородинас. Рынки прогнозируют, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) в этом году трижды снизит процентные ставки. Это означает, что к лету 2025 года Euribor достигнет 2% (сейчас он составляет 2,6%, а на пике был 3,9%). Более низкие процентные ставки по жилищным кредитам и лизингу оставляют потребителям больше свободных средств, что увеличивает расходы на путешествия.

„Дополнительно ситуацию подстегивает тот факт, что цены в ресторанах и кафе стран Балтии быстро приближаются к среднеевропейскому уровню. В случае Эстонии в отдельных случаях они уже его превысили. Это означает, что за границей переночевать и поесть может быть дешевле, чем дома, – отметил Изгородинас. – Выравнивание цен в ресторанах, рост покупательной способности потребителей в Балтии, восстановление экономики и снижение процентных ставок ведут к тому, что в 2025 году объем путешествий, вероятно, увеличится еще больше. Это особенно будет заметно в Эстонии – страна выходит из экономического спада, а укрепление экономики позволит жителям путешествовать чаще“.