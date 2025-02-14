ГРАФИК | В субботу цена на электричество достигнет наивысшего значения в этом году

Обычно цены на электроэнергию в выходные дни ниже, чем в будние, но завтрашняя цена станет рекордной для этого года. По сравнению с прошлой субботой рост составит 124%.

Самая высокая цена на электроэнергию ожидается вечером, с 19 до 20 часов, когда она достигнет 499,99 евро за мегаватт-час. Самое дешевое время для потребления будет ночью, с 00:00 до 01:00, когда биржевая цена составит 108,7 евро за мегаватт-час.

В Литве и Латвии цена на электроэнергию будет такой же, как и в Эстонии на протяжении всех часов. В Финляндии средняя дневная биржевая цена будет почти в пять раз ниже и составит 57,44 евро. В Польше завтрашняя цена составит 133,83 евро за мегаватт-час.

Большая разница в цене с Финляндией объясняется ограниченной пропускной способностью сетей, так как линия EstLink 2 (650 МВт) не работает с 25 декабря.

Член правления Baltic Energy Partners Марко Алликсон заявил на этой неделе изданию Ärileht, что высокие цены на электроэнергию в странах Балтии сохранятся ещё некоторое время. По словам энергетического трейдера, причиной дороговизны являются неблагоприятные погодные условия, высокие цены на газ, подорожание квот на выбросы CO2 и ограниченные внешние соединения.

Некоторое снижение цен ожидается на следующей неделе благодаря увеличению пропускной способности между Швецией и Литвой на 100 мегаватт, начиная с понедельника.

Также с 24 февраля будет доступно 150 мегаватт торговой пропускной способности по направлению Польша—Литва, которая не использовалась на рынке с момента синхронизации с энергосистемой континентальной Европы.

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