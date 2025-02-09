Недалеко от границы Эстонии терпит бедствие танкер с мазутом(1)
В порту Усть-Луга в Ленинградской области, на Финском заливе, тонет танкер Koala, который ходит под флагом Антигуа и Барбуда. На судне находится груз мазута, сообщает ряд российских СМИ и телеграм-каналов.
Телеграм-канал Baza, первым распространивший информацию об инциденте, писал, что в машинном отделении в ночь с 8 на 9 февраля прозвучало три взрыва. По сведениям издания, на судно загрузили 130 тысяч тонн мазута, оно находилось у третьего причала и готовилось к отходу. В его экипаже 24 человека: четыре россиянина, восемь граждан Грузии и 12 индонезийцев.
По данным издания „Фонтанка“, аварийным службам передали сообщение, что танкер получил пробоину и тонет. Издание при этом отмечает, что информация о взрывах не подтверждается и речь идет о внешних повреждениях. Экипаж танкера эвакуирован на берег.
Вместе с тем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в Усть-Луга произошёл „техногенный инцидент во время запуска двигателя“, повреждено машинное отделение танкера, отмечает „Радио Свобода“.
По данным СМИ, экипаж эвакуирован, никто не пострадал. Вокруг судна установили боновые ограждения на случай разлива топлива. Как сообщил The Insider источник в порту, сейчас танкер стоит на мели. „У нас только слух прошел, что был разлив, но информация пока не поступала“, - сказал источник.
Собеседник The Insider в порту Усть-Луга говорит, что утечки, вероятно, опасаться не стоит, так как груз в трюмах изолирован. Кроме того, боновые заграждения, средства сбора и другие средства позволяют локализовать и предотвратить разлив.
„Взрывов в машинном отделении раньше не было, это впервые, - говорит источник. - Предполагать можно все, что угодно, но это гадание на кофейной гуще. Сварочные работы на борту на терминале исключены. Злой умысел? Да там мышь не проскочит. Все под камерами и контролем. Только ждать и надеяться, чтоб не было разлива. Это впервые“.
Росморречфлот подтвердил информацию о взрыве на борту танкера Koala, уточнив, что угрозы затопления и пострадавших нет, проводится расследование.
„При подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Грузовые резервуары судна не повреждены, происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов, никто из членов экипажа не пострадал. <…> Вокруг танкера установлены боновые ограждения, идет подготовка к обследованию подводной части судна“, — заявили в ведомстве.
Согласно данным сервиса для отслеживания местоположения судов VesselFinder, танкер Koala построен в 2003 году. В Усть-Лугу он прибыл 6 февраля. В МЧС России ситуацию не комментировали.
Эксперт в сфере энергетики, сотрудник Берлинского центра Карнеги Сергей Вакуленко обратил внимание на то, что танкер, судя по смене названий, после постройки принадлежал азербайджанским хозяевам (в частности, назывался в честь матери президента страны Ильхама Алиева), а в 2020 году, скорее всего, перешел к каким-то российским владельцам, сменив название на „Alexei“.
Сейчас по официальным сведениям, судовладельцем танкера Koala выступает DAHLIA INTERNATIONAL CO из Либерии, а оператором кипрская LAGOSMARINE LIMITED. Бенефициар компании – гражданин Латвии Алексей Халявин. Его фирмы покупали и помогали экспортировать российскую нефть после введения ценового потолка на нее, писал The Insider.