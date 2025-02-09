Недалеко от границы Эстонии терпит бедствие танкер с мазутом

Телеграм-канал Baza, первым распространивший информацию об инциденте, писал, что в машинном отделении в ночь с 8 на 9 февраля прозвучало три взрыва. По сведениям издания, на судно загрузили 130 тысяч тонн мазута, оно находилось у третьего причала и готовилось к отходу. В его экипаже 24 человека: четыре россиянина, восемь граждан Грузии и 12 индонезийцев.

По данным издания „Фонтанка“, аварийным службам передали сообщение, что танкер получил пробоину и тонет. Издание при этом отмечает, что информация о взрывах не подтверждается и речь идет о внешних повреждениях. Экипаж танкера эвакуирован на берег.

Вместе с тем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в Усть-Луга произошёл „техногенный инцидент во время запуска двигателя“, повреждено машинное отделение танкера, отмечает „Радио Свобода“.

По данным СМИ, экипаж эвакуирован, никто не пострадал. Вокруг судна установили боновые ограждения на случай разлива топлива. Как сообщил The Insider источник в порту, сейчас танкер стоит на мели. „У нас только слух прошел, что был разлив, но информация пока не поступала“, - сказал источник.

Собеседник The Insider в порту Усть-Луга говорит, что утечки, вероятно, опасаться не стоит, так как груз в трюмах изолирован. Кроме того, боновые заграждения, средства сбора и другие средства позволяют локализовать и предотвратить разлив.

„Взрывов в машинном отделении раньше не было, это впервые, - говорит источник. - Предполагать можно все, что угодно, но это гадание на кофейной гуще. Сварочные работы на борту на терминале исключены. Злой умысел? Да там мышь не проскочит. Все под камерами и контролем. Только ждать и надеяться, чтоб не было разлива. Это впервые“.

Росморречфлот подтвердил информацию о взрыве на борту танкера Koala, уточнив, что угрозы затопления и пострадавших нет, проводится расследование.