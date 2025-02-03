Власти Швеции: разрыв кабеля между Швецией и Латвией не был диверсией

Как говорится в сообщении ведомства, было установлено, что к разрыву кабеля привели плохие погодные условия и недостатки в управлении и техническом состоянии судна, команда которого подозревалась в возможной диверсии.

Сухогруз Vezhen, зарегистрированный на Мальте и принадлежащий болгарской судоходной компании Navigation Maritime Bulgare, ранее задержанный шведской береговой охраной, может продолжить движение по своему маршруту.

Таким образом, шведские власти подтвердили версию болгарской компании, которая ранее категорически отвергла возможную диверсию со стороны команды задержанного судна Vezhen. Судовладелец допустил возможность того, что судно причастно к повреждению кабеля, однако заявил, что это могло стать результатом несчастного случая: в очень плохих погодных условиях якорь мог выпасть за борт и повредить проложенный по дну кабель.

Ранее власти Норвегии освободили ещё одно судно, на короткое время задержанное в связи с подозрением в причастности к инциденту.

О поврежении кабеля власти Латвии и Швеции сообщили 26 января. Официально подозрения в саботаже в адрес России не высказывались, однако ряд комментаторов, включая высокопоставленных лиц, связали этот инцидент с другими подобными случаями.

За последние месяцы в Балтийском море были повреждены как минимум три телекоммуникационных и энергетических кабеля. Танкер „Игл С“, который ходит под флагом Островов Кука и, по ряду сообщений, принадлежит к российскому „теневому флоту“, с помощью которого Москва обходит санкции на экспортируемую ей нефть, сейчас находится под арестом в Финляндии. Предположительно, именно якорь этого судна перерезал кабель Estlink 2, соединяющий Эстонию и Финляндию.

19 января издание The Washington Post написало со ссылкой на „высокопоставленных представителей США и стран ЕС“, что представители трёх неназванных стран, которые принимают участие в расследованиях инцидентов, сообщили, что разведывательное сообщество постепенно приходит к выводу, что повреждения кабелей якорями коммерческих судов не были результатом умышленных действий по указанию Москвы. С такой оценкой согласны не все эксперты. Официально в бюро расследований Финляндии заявили, что расследование продолжается и делать выводы рано.

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