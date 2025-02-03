Правда ли, что эксперт РАН назвал купание в Чёрном море небезопасным в ближайшие 15–20 лет?

Источники, распространившие информацию о запрете на купание в Чёрном море в ближайшие годы, ссылаются на слова некого эксперта из РАН. Имя в публикациях отсутствует, однако некоторые указывают должность — научный директор Института водных проблем. Этот пост в академии занимает доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Виктор Иванович Данилов-Данильян. В январе 2025 года Данилов-Данильян дал интервью о разливе мазута в Чёрном море „ Коммерсанту “ и РБК . Срок 15–20 лет, который указывают распространившие информацию ресурсы, звучит уже в первом ответе на вопрос журналиста РБК. Эксперт поясняет, что за этот период море может очиститься самостоятельно, если не прилагать дополнительных усилий, и произойдёт это за счёт бактерий, которые поглощают мазут. Данилов-Данильян отдельно подчёркивает, что такие сроки никого не устраивают, поэтому нужны дополнительные усилия для решения проблемы. Впрочем, учёный не заявляет, что во все эти годы купаться в море будет небезопасно для здоровья человека.

В середине декабря 2024 года в Керченском проливе из-за сильного шторма потерпели крушение два российских танкера: „Волгонефть-212“ и „Волгонефть-239“. Суда перевозили около 9200 тонн мазута, часть которого вылилась в воды Чёрного моря. Изначально в Минприроды посчитали , что в воду попало 4000 тонн нефтепродуктов, но впоследствии Минтранс назвал цифру в 2400. Мазут быстро распространился, загрязнив районы побережья Краснодарского края и Крыма. Из потерпевших крушение российских танкеров токсичные вещества вынесло и на побережье Одессы, а птиц, измазанных в нефтепродуктах, находили и в Грузии.

Помимо запрета на плавание в Чёрном море, ресурсы — также со ссылкой на эксперта РАН — распространяют информацию, будто купание в загрязнённой воде может привести к химическим ожогам и аллергической реакции. Часть интервью РБК действительно посвящена будущему туристическому сезону на побережье Чёрного моря. Журналист задаёт вопросы, насколько безопасно купаться, загорать на пляже и какие прогнозы может дать эксперт. Однако и в этом случае Данилов-Данильян заявляет, что любые предсказания преждевременны. По его мнению, о состоянии пляжей в конце мая можно будет судить только в будущем, но сейчас очевидно, что восстановительные работы затронут все аспекты пляжного отдыха. Загрязнение распространяется неравномерно: на некоторых участках побережья ситуация хуже, в то время как в других местах, всего в нескольких сотнях метров, его следы могут быть минимальными.

Что касается безопасности купания, Данилов-Данильян поясняет, что мазут, оказавшийся в воде, не растворяется, но образует сгустки. Контакт с ними и правда нежелателен: мазут остаётся на коже и, если его вовремя не удалить, может вызвать ожоги или аллергические реакции. Однако из-за неравномерности загрязнений нельзя утверждать, что любое купание в Чёрном море приведёт к таким последствиям. Ни в одном из интервью, которые давал Данилов-Данильян с момента разлива мазута, не говорится, что россиянам придётся полностью отказаться от отдыха на побережье на ближайшие десятилетия или даже на год. Такого же мнения придерживается и Сергей Иванов, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта: „Ни один ответственный человек на сегодняшний день сказать, когда будет полностью ликвидирована авария, не в состоянии“. Ответ Иванова касался туристического сезона уже этого года, ни о каком запрете на десятилетия он тоже не заявлял.