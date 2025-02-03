Правда ли, что эксперт РАН назвал купание в Чёрном море небезопасным в ближайшие 15–20 лет?
В январе 2025 года по Сети широко разошлась новость о том, что эксперты Российской академии наук посчитали отдых на черноморском побережье опасным для здоровья на ближайшие десятилетия. Мы проверили подлинность этих публикаций.
18 января в Рунете начало активно распространяться утверждение, якобы сделанное научным директором Института водных проблем РАН. Согласно ему из-за недавнего разлива мазута безопасное купание в Чёрном море невозможно следующие 15–20 лет, пока экосистема водоёма полностью не восстановится. Ресурсы, опубликовавшие заметки о запрете купания, также уточняют: якобы эксперты РАН призвали не верить туроператорам, которые „будут заманивать туристов на курорты“, поскольку купание в Чёрном море может привести к химическим ожогам и аллергии. Новость опубликовали Telegram-каналы „Прямой эфир • новости“ (867 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Двач“ (448 000), „Поздняков 3.0“ (424 000), „Москва Live“ (423 000), „Плохие новости 18+„ (252 000), „Москва сегодня“ (218 000) и другие. Эта информация также появилась в СМИ Kaluga news, РИАМО, 56 orb.ru, „Областная рязанская газета“, „Калуга беz формата“ и „Чемпионат“.
В середине декабря 2024 года в Керченском проливе из-за сильного шторма потерпели крушение два российских танкера: „Волгонефть-212“ и „Волгонефть-239“. Суда перевозили около 9200 тонн мазута, часть которого вылилась в воды Чёрного моря. Изначально в Минприроды посчитали, что в воду попало 4000 тонн нефтепродуктов, но впоследствии Минтранс назвал цифру в 2400. Мазут быстро распространился, загрязнив районы побережья Краснодарского края и Крыма. Из потерпевших крушение российских танкеров токсичные вещества вынесло и на побережье Одессы, а птиц, измазанных в нефтепродуктах, находили и в Грузии.
Источники, распространившие информацию о запрете на купание в Чёрном море в ближайшие годы, ссылаются на слова некого эксперта из РАН. Имя в публикациях отсутствует, однако некоторые указывают должность — научный директор Института водных проблем. Этот пост в академии занимает доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Виктор Иванович Данилов-Данильян. В январе 2025 года Данилов-Данильян дал интервью о разливе мазута в Чёрном море „Коммерсанту“ и РБК. Срок 15–20 лет, который указывают распространившие информацию ресурсы, звучит уже в первом ответе на вопрос журналиста РБК. Эксперт поясняет, что за этот период море может очиститься самостоятельно, если не прилагать дополнительных усилий, и произойдёт это за счёт бактерий, которые поглощают мазут. Данилов-Данильян отдельно подчёркивает, что такие сроки никого не устраивают, поэтому нужны дополнительные усилия для решения проблемы. Впрочем, учёный не заявляет, что во все эти годы купаться в море будет небезопасно для здоровья человека.
Помимо запрета на плавание в Чёрном море, ресурсы — также со ссылкой на эксперта РАН — распространяют информацию, будто купание в загрязнённой воде может привести к химическим ожогам и аллергической реакции. Часть интервью РБК действительно посвящена будущему туристическому сезону на побережье Чёрного моря. Журналист задаёт вопросы, насколько безопасно купаться, загорать на пляже и какие прогнозы может дать эксперт. Однако и в этом случае Данилов-Данильян заявляет, что любые предсказания преждевременны. По его мнению, о состоянии пляжей в конце мая можно будет судить только в будущем, но сейчас очевидно, что восстановительные работы затронут все аспекты пляжного отдыха. Загрязнение распространяется неравномерно: на некоторых участках побережья ситуация хуже, в то время как в других местах, всего в нескольких сотнях метров, его следы могут быть минимальными.
Что касается безопасности купания, Данилов-Данильян поясняет, что мазут, оказавшийся в воде, не растворяется, но образует сгустки. Контакт с ними и правда нежелателен: мазут остаётся на коже и, если его вовремя не удалить, может вызвать ожоги или аллергические реакции. Однако из-за неравномерности загрязнений нельзя утверждать, что любое купание в Чёрном море приведёт к таким последствиям. Ни в одном из интервью, которые давал Данилов-Данильян с момента разлива мазута, не говорится, что россиянам придётся полностью отказаться от отдыха на побережье на ближайшие десятилетия или даже на год. Такого же мнения придерживается и Сергей Иванов, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта: „Ни один ответственный человек на сегодняшний день сказать, когда будет полностью ликвидирована авария, не в состоянии“. Ответ Иванова касался туристического сезона уже этого года, ни о каком запрете на десятилетия он тоже не заявлял.
Ежегодно Роспотребнадзор проверяет пляжи на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. В этом году предварительную оценку обещали провести до 1 марта. Пока о закрытии пляжей ведомство не объявляло, как и не предоставляло рекомендаций по допустимым нормам загрязнения в местах купания. Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что власти планируют начать работу по восстановлению пляжей только в конце нынешнего года, а завершить — к началу сезона 2026-го. Такие сроки он объяснил нежеланием мешать отдыхающим. На следующий день он добавил, что власти должны привести пляжи к нормативному состоянию уже к началу этого летнего сезона.
Разлив мазута в декабре 2024 года Данилов-Данильян назвал крупнейшей экологической катастрофой в России с начала XXI века. Несмотря на её масштаб, это не первый подобный случай в Керченском проливе. 11 ноября 2007 года сильный шторм привёл к крушению нескольких судов, включая танкер „Волгонефть-139“, который раскололся, вылив более 1200 тонн мазута в море. После той аварии проводилось несколько исследований влияния происшествия на окружающую среду. Анализ программы ООН, опубликованный спустя год после шторма, показал: „Нефть будет оставаться источником загрязнения в будущем, если её не удалить“, однако, как указано в тексте, заметных биологических последствий обнаружено не было. Тогда доступ к Чёрному морю не был ограничен. Несмотря на то что авария 2024 года почти вдвое масштабнее предыдущей, пока нет оснований утверждать, что в этом случае опасность купания в море возрастёт настолько, что приведёт к полному закрытию пляжей. К тому же Чёрное море омывает берега шести государств: России, Украины, Грузии, Турции, Болгарии и Румынии. На сегодняшний день ни один официальный орган этих стран также не заявлял о закрытии черноморских курортов на ближайшие годы.
Это уже не первый с момента аварии панический слух об опасности Чёрного моря для людей. 18 декабря, спустя три дня после разлива, в Telegram-каналах и социальных сетях разошлись публикации о том, что якобы побережье Анапы закроют от туристов на десять лет. Тогда посты об этом опубликовали Telegram-каналы „Сливная крыса“ (255 000 просмотров), „Рифмы и панчи“ (187 000), „Юрий будет Дудь“ (39 000) и др. Некоторые публикации о закрытии Чёрного моря на десять лет в TikTok набрали миллионы просмотров. Однако и на конец декабря 2024 года, и на сегодняшний день эта информация официально не подтверждена.
Таким образом, ни один эксперт РАН не призывал россиян полностью отказаться от отдыха на Чёрном море в ближайшие 15-20 лет. Член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян заявил, что в течение этого периода водоём полностью самоочистится, если исключить вмешательство человека в этот процесс. Разлив мазута произошёл месяц назад, и пока ни один официальный источник не делал заявлений об опасности отдыха на черноморском побережье в ближайшем будущем.
Итог: Большей частью неправда