Delfi на форуме Arctic Frontiers. Трамп, Индия и теневой флот: Балтика и Арктика в море нестабильности и угроз

Второй год подряд в повестке дня конференции Arctic Frontiers проблемы безопасности затмевают климат. Но территориальные амбиции Дональда Трампа в Гренландии были не единственным тревожным фактором. Много внимания участники уделили и российскому „теневому флоту“.

Самым заметным участником дискуссий на тему безопасности в этом году стал контр-адмирал индийского флота ТВН Прасанна (TVN Prasanna), секретарь Совета национальной безопасности Индии по вопросам Арктики. Он несколько раз заверил участников в том, что Индия проявляет большой интерес к арктическим делам, и этот интерес в первую очередь связан с изменениями климата. ТВН Прасанна заявил, что Индия является другом для каждой страны не только в регионе, но и в мире. В том числе - другом и для России, и для Украины.

Тем не менее, с начала российского вторжения в Украину Индия стала вторым по величине импортером российской нефти после Китая (37% всего российского нефтяного экспорта с начала вторжения). С 1 января 2025 года по новому соглашению Индия, по данным Neue Zürcher Zeitung, закупала в России по 500 000 баррелей в день. Цена на эту нефть значительно превышала предельную цену G7 в 60 долларов за баррель. Индийские и китайские закупки российской нефти прекратились только 28 января, после того как последний пакет санкций США затронул всех крупных российских производителей нефти и 180 танкеров „теневого флота“. По ситуации на март, по данным Reuters, закупок нет.