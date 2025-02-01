Delfi на форуме Arctic Frontiers. Трамп, Индия и теневой флот: Балтика и Арктика в море нестабильности и угроз(2)
В четверг в норвежском Тромсё завершилась ежегодная конференция Arctic Frontiers. Участники из Гренландии, Канады, Норвегии и других стран пытались понять потенциал территориальных амбиций Дональда Трампа в Арктике и сформулировать возможный ответ. Однако на повестке дня стояла и необходимость противостоять российской угрозе, сообщает из Тромсе журналист латвийского портала Delfi Лев Кадик.
Второй год подряд в повестке дня конференции Arctic Frontiers проблемы безопасности затмевают климат. Но территориальные амбиции Дональда Трампа в Гренландии были не единственным тревожным фактором. Много внимания участники уделили и российскому „теневому флоту“.
Самым заметным участником дискуссий на тему безопасности в этом году стал контр-адмирал индийского флота ТВН Прасанна (TVN Prasanna), секретарь Совета национальной безопасности Индии по вопросам Арктики. Он несколько раз заверил участников в том, что Индия проявляет большой интерес к арктическим делам, и этот интерес в первую очередь связан с изменениями климата. ТВН Прасанна заявил, что Индия является другом для каждой страны не только в регионе, но и в мире. В том числе - другом и для России, и для Украины.
Тем не менее, с начала российского вторжения в Украину Индия стала вторым по величине импортером российской нефти после Китая (37% всего российского нефтяного экспорта с начала вторжения). С 1 января 2025 года по новому соглашению Индия, по данным Neue Zürcher Zeitung, закупала в России по 500 000 баррелей в день. Цена на эту нефть значительно превышала предельную цену G7 в 60 долларов за баррель. Индийские и китайские закупки российской нефти прекратились только 28 января, после того как последний пакет санкций США затронул всех крупных российских производителей нефти и 180 танкеров „теневого флота“. По ситуации на март, по данным Reuters, закупок нет.
До сих пор почти половина экспортируемой российской нефти проходила через Балтийское море и Датские проливы. Большую часть нефти перевозили старые и зачастую даже незастрахованные танкеры российского „теневого флота“. В начале января танкер Eventin, зарегистрированный в Панаме, потерял ход у острова Рюген. Он перевозил 100 000 тонн сырой нефти. Немецкие спасатели вынуждены были отбуксировать судно на безопасную якорную стоянку. В прошлом году финский Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) подсчитал, что стоимость ликвидации последствий разлива нефти с такого танкера может достичь 1,6 млрд евро. Только на прошлой неделе три таких танкера вышли из Мурманска с грузом нефти для Индии.
Экономического смысла в таких поставках нет. Индия гораздо ближе к Персидскому заливу, чем к Балтийскому морю. Кроме того, арабская нефть существенно дешевле. В разговоре с Delfi адмирал Прасанна объяснил закупки российской нефти необходимостью диверсификации поставок. Он напомнил, что продукты из этой нефти продаются в Европу, и попытался дистанцироваться от потенциального ущерба экологии.
„Любой танкер, принадлежащий любой стране в любом регионе представляет опасность, если он сядет на мель. Это не зависит от того, перевозит он российскую или африканскую нефть“, - заявил адмирал Delfi. Он также признал, что нужны „строгие нормы“, чтобы обеспечить „полную готовность того, что выходит в море“.
Танкеры „теневого флота“ и другие суда связаны с повреждениями подводных кабелей на дне Балтийского моря. 26 января болгарское судно Vezhen перерезало якорем телекоммуникационный кабель между Латвией и Швецией. Это уже четвертый подобный инцидент на Балтике.
О риске диверсий на подводных коммуникациях на конференции говорил капитан Военно-морских сил Дании Нильс Маркуссен (Niels Markussen), недавно назначенный директором Морского центра НАТО по безопасности критической подводной инфраструктуры.
Капитан Маркуссен заявил, что центр будет полностью готов к работе в мае 2025 года. Он позволит расширить возможности обмена информацией между странами НАТО. Цель этих усилий - сократить время реакции на возможные инциденты на подводной инфраструктуре Балтики до 1 часа. Маркуссен также рассказал о том, что в строй может быть введено новое сенсорное оборудование, способное обнаруживать опасные действия на дне моря.
Движение „теневого флота“ невозможно остановить с помощью таких средств, как повышение требований к страхованию или техническому состоянию судов, заявил Маркуссен Delfi. При этом последний пакет санкций США против российских нефтяных компаний и теневого флота уже привел к снижению числа рейсов связанных с Россией судов в Балтийском регионе.