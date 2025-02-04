В состав „теневого“ флота России входят 230 танкеров из США и ЕС

В состав российского „теневого флота“, перевозящего экспортируемую нефть из РФ в обход международных санкций, входят 230 танкеров, ранее принадлежавших компаниям из США и Европы. Об этом свидетельствуют результаты расследования международного журналистского консорциума, о котором сообщили во вторник, 4 февраля, немецкие телеканалы NDR и WDR.

Все эти суда, составляющие более трети „теневого флота“ Москвы, были проданы России уже после ее полномасштабного вторжения в Украину, то есть когда цены на бывшие в употреблении танкеры выросли вдвое по сравнению с годом перед началом войны, узнали журналисты.

Миллиардная прибыль от продажи старых танкеров

По этим данным, продажа судов принесла их бывшим владельцам, в том числе немецким, миллиарды евро. С 2022 по 2024 годы в Россию были проданы 11 танкеров, ранее принадлежавших немецким судоходным компаниям, сейчас они являются частью „теневого флота“ России. Только на этих сделках владельцы судов заработали около 200 млн евро, отмечается далее.

В частности, в расследовании упоминается продажа танкеров судоходными компаниями Schulte и Chemikalien Seetransport GmbH из Гамбурга, а также Salamon AG из Дортмунда.

Сделки не противозаконны, но сомнительны в плане безопасности и этики

Продажа танкеров в „теневой флот“ не является противозаконной, указывают телеканалы. Вместе с тем судовладельцы, заключающие такие сделки, имели четкое представление о том, куда в итоге попадут эти танкеры, уверен эксперт отраслевой службы Lloyds List Intelligence Мишель Бокман.

Ассоциация судовладельцев Германии (VDR) в ответ на запрос журналистов назвала их данные „тревожным развитием событий“. Продажа судов должна осуществляться с должной ответственностью, особенно если учитывать геополитическую напряженность, заявили в VDR. Прибыль от продажи танкеров не должна достигаться в ущерб безопасности или этических принципов, подчеркнули представители ассоциации.

„Теневой флот“ РФ считается угрозой безопасности