09.02.2025, 19:30
ФОТО | В Эстонии в ближайшее время появится несколько новых спа-отелей(23)
в том числе загадочный ретрит-центр для избранных
ФОТО: Erakogu
У любителей отдыха в спа есть повод для радости, поскольку в ближайшие годы в Эстонии появится несколько новых водных и релаксационных центров.
На этой неделе появилась новость о скором начале строительства долгожданного спа-отеля и бассейна в Вильянди. Стоимость договора составляет 30 миллионов евро, а планируемая дата завершения строительства — лето 2027 года. Общая площадь многофункционального здания составляет 15 800 м2. Помимо бассейна, современного водно-банного центра и ресторана, здесь расположатся 150 просторных гостиничных номеров с балконами и конференц-центр.
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