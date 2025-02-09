Экономика
09.02.2025, 19:30

ФОТО | В Эстонии в ближайшее время появится несколько новых спа-отелей

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в том числе загадочный ретрит-центр для избранных
МЕСТА ХВАТАЕТ: Пярну пополнится еще одним спа-отелем.
МЕСТА ХВАТАЕТ: Пярну пополнится еще одним спа-отелем.
ФОТО: Erakogu

У любителей отдыха в спа есть повод для радости, поскольку в ближайшие годы в Эстонии появится несколько новых водных и релаксационных центров.

На этой неделе появилась новость о скором начале строительства долгожданного спа-отеля и бассейна в Вильянди. Стоимость договора составляет 30 миллионов евро, а планируемая дата завершения строительства — лето 2027 года. Общая площадь многофункционального здания составляет 15 800 м2. Помимо бассейна, современного водно-банного центра и ресторана, здесь расположатся 150 просторных гостиничных номеров с балконами и конференц-центр.

Комплекс будет состоять из двух смежных цилиндрических секций, соединенных между собой. В отделке фасада будут использованы натуральное дерево и камень, что поможет создать теплый и естественный облик. Из больших стеклянных поверхностей здания откроются виды на озеро Вильянди.

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