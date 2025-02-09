ФОТО | В Эстонии в ближайшее время появится несколько новых спа-отелей

На этой неделе появилась новость о скором начале строительства долгожданного спа-отеля и бассейна в Вильянди. Стоимость договора составляет 30 миллионов евро, а планируемая дата завершения строительства — лето 2027 года. Общая площадь многофункционального здания составляет 15 800 м2. Помимо бассейна, современного водно-банного центра и ресторана, здесь расположатся 150 просторных гостиничных номеров с балконами и конференц-центр.