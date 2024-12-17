Новости Ида-Вирумаа
17.12.2024, 14:35

„Иногда гости отеля грубят и обвиняют нас в проблемах, с которыми они столкнулись на границе“. Перед праздниками ситуация на погранпункте в Нарве особенно напряженная

 
Нарва в воскресенье. По выходным движение на границе обычно более интенсивное, но сейчас впереди праздники. Это означает для погранпункта особенно напряженное и загруженное время.
Нарва в воскресенье. По выходным движение на границе обычно более интенсивное, но сейчас впереди праздники. Это означает для погранпункта особенно напряженное и загруженное время.
ФОТО: Delfi Meedia

В связи с приближающимися праздниками на пограничном переходе „Нарва“ снова сотни людей часами ждут возможности пересечь границу. Многие из них не успевают сделать это до закрытия погранпункта и вынуждены ночевать в Нарве.

Delfi поинтересовался в Narva Central Hotel, есть ли среди их клиентов люди с границы и размещает ли отель людей, которые застревают в Нарве. Управляющий отеля Владимир Румянцев признал, что в связи с ростом числа пересечений границы, к сожалению, возникают ситуации, когда все номера заняты и всем желающим места не хватает.

„Мы делаем все возможное, чтобы разместить наших гостей, но у нас нет возможности разместить больше людей, чем предусмотрено Спасательным департаментом. Прежде всего, мы размещаем людей на всех возможные спальные места в комнатах. Также мы предоставляем возможность подождать несколько часов в фойе отеля или сауне, предлагаем теплые напитки“, — пояснил Румянцев.

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