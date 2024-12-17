„Иногда гости отеля грубят и обвиняют нас в проблемах, с которыми они столкнулись на границе“. Перед праздниками ситуация на погранпункте в Нарве особенно напряженная

Delfi поинтересовался в Narva Central Hotel, есть ли среди их клиентов люди с границы и размещает ли отель людей, которые застревают в Нарве. Управляющий отеля Владимир Румянцев признал, что в связи с ростом числа пересечений границы, к сожалению, возникают ситуации, когда все номера заняты и всем желающим места не хватает.