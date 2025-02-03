Суд отклонил жалобу экологов: завод масел Enefit Power соответствует всем нормам

Молодежное экологическое движение Fridays for Future Eesti, которое обратилось в суд, утверждало, что по их оценке запуск предприятия серьезно затруднил бы выполнение международных климатических обязательств. Однако по оценке суда, что комплексное разрешение содержит достаточно строгие условия, обеспечивающие экологичность работы завода.

В соответствии с требованиями заводу, расположенному в Аувере под Нарвой, предстоит внедрить важные меры, такие как улавливание углерода и экологичное использование сланцевого газа к 2031 году, что должно существенно снизить его воздействие на климат.

Эстония в целом движется в сторону низкоуглеродной экономики, и выбросы парниковых газов уже сократились примерно на 60 %, что в два раза быстрее среднего показателя Европейского союза. Суд пришел к выводу, что строительство завода масел не изменит этот курс и не помешает достижению климатических целей Эстонии.

Суд подчеркнул, что ни одно международное соглашение или правовой акт Евросоюза напрямую не запрещает строительство завода или выдачу разрешения на его эксплуатацию.

Суд указал, что комплексное разрешение выдано на 10 лет - до 31 декабря 2034 года. Если завод намерен продолжить работу после этого срока, он должен будет получить новое разрешение в соответствии с действующими на тот момент правовыми нормами.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить