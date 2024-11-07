Enefit Power постарается удерживать более дешевый тариф на теплоэнергию этой зимой. Но гарантии, что сможет, нет
С 1 декабря отопление в Нарве подорожает на 50% и будет стоить примерно 133 евро за мегаватт-час. Руководство Enefit Power заявило о возможности использования Балтийской электростанции с целью удержания более низкого тарифа на теплоэнергию в приграничном городе, но с определенными оговорками, сообщает RusERR со ссылкой на программу „Актуальная камера“.
В условиях запуска Балтийской станции тариф удастся удержать в районе 90 евро, но запуск Балтийской станции напрямую связан со стоимостью электроэнергии на бирже.
„Мы вводим Балтийскую электростанцию в эксплуатацию только на ограниченное количество месяцев, то есть в зимние месяцы, когда мы ожидаем, что цена на электроэнергию будет высокой, чтобы поддерживать производство тепла. Цена на электроэнергию должна составлять не менее 100-110 евро за мегаватт-час“, – сказал „Актуальной камере“ руководитель Enefit Power Лаури Карп.
В прошлом отопительном сезоне Балтийская станция, по данным Enefit Power, работала 60 дней. На данный момент ресурс станции до капитального ремонта составляет чуть более трех месяцев, а стоимость ремонта – более 3,5 млн евро.
„Конечно, мы должны учитывать тот факт, что Балтийская электростанция принесет нам очень высокую долю постоянных расходов, и мы сейчас находимся в очень тесном контакте с Министерством климата. В данный момент мы решаем вопрос со статусом Балтийской станции на ближайшие годы“, – сказала Карп.
„Если наши расходы меньше хотя бы на 5%, то мы в течение 30 дней обязаны понизить тариф. Все изменения тарифа делается только с решения Департамента конкуренции, который проверяет все составляющие“, – сказал руководитель AS Narva Soojusvõrk Павел Рушелюк.
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