Результаты спецконтроля Eesti Energia: необходимо выполнять экологические требования либо закрыть завод к 2027 году(3)
Сегодня концерн Eesti Energia представил результаты cпецпроверки комиссии внутреннего контроля. На пресс-конференции выступили канцлер Министерства финансов и председатель комиссии спецконтроля Мерике Сакс, председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко и партнер юридической фирмы Sorainen доктор Кадри Хяргинен, которая проводила специальный аудит.
Мерике Сакс сообщила, что спецконтроль было решено провести, когда после смены правления Eesti Energia в конце 2023 и начале 2024 года Министерству финансов начали поступать сигналы, что в предприятии есть значительные проблемы, которые выявил внутренний аудит.
В ходе спецконтроля оценили соответствие руководства Eesti Energia и дочерних предприятий требованиям к качеству управления.
Спецконтроль сделал 35 замечаний, из которых 9 были критическими — в данном случае это значит, что нарушение продолжается или возникли серьезные риски или ущерб.
Среди замечаний по соблюдению экологических требований самые важные касаются того, что как на масляных заводах, так и на электростанциях Enefit Power эти требования не соблюдались. На масляных заводах нарушение требований продолжается — там превышены разрешенные нормы загрязняющих веществ.
Министерство финансов считает, что либо заводы должны выполнять установленные требования, либо завод Enefit-140 стоит закрыть к 2027 году.
Более серьезные нарушения проявились также в связи с финансовыми рисками — выбросы старых нефтеперерабатывающих заводов и электростанций превышают нормы, разрешенные комплексными лицензиями, и были осуществлены невыгодные сделки по снижению рисков. Также имелись недостатки в обеспечении надежности распределительных сетей.
Отмечается, что в ряде случаев руководство нарушало свои обязанности и шло на неоправданные риски. Требования к качеству управления нарушили правление и совет Elektrilevi, а также правление и совет Enefit Connect.
Андрус Дурейко заявил, что целью является создание сильного и эффективного энергетического концерна для достижения целей, поставленных владельцем, то есть эстонским государством. „Мы хотим привести Eesti Energia в порядок. Проблемные пункты специального аудита были известны компании и раньше, и мы нацелены на их решение. Мы хотим быть прозрачной и открытой компанией, поэтому мы решили опубликовать отчет специального аудита в полном объеме“, — сказал Дурейко.
Финальный отчет спецконтроля можно прочитать здесь: