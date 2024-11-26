Экономика
26.11.2024, 17:45

Попахивает криминалом? В действиях Eesti Energia прослеживаются признаки умышленного нарушения закона

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Электростанция
Электростанция
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Эстонские ведомства начали собирать дополнительную информацию о деятельности Eesti Energia во время предыдущего руководства, поскольку возникло явное подозрение относительно того, что госпредприятие могло использовать определенные технологические решения, чтобы занижать свои показатели загрязнения.

„Расследователи Департамента окружающей среды уже запросили доступ к полной версии отчета спецконтроля Eesti Energia и его оригинальным материалам“, — сказал Forte генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра.

На страницах чрезвычайно объемного отчета специальной проверки, на который ссылается Вакра, мы находим целую главу с описанием того, как дочернее предприятие Eesti Energia использовало определенные технологии измерения, чтобы предоставить Департаменту окружающей среды неверные показатели химических соединений в выбросах и уменьшить таким образом свои налоговые обязательства.

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