Попахивает криминалом? В действиях Eesti Energia прослеживаются признаки умышленного нарушения закона

„Расследователи Департамента окружающей среды уже запросили доступ к полной версии отчета спецконтроля Eesti Energia и его оригинальным материалам“, — сказал Forte генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра.

На страницах чрезвычайно объемного отчета специальной проверки, на который ссылается Вакра, мы находим целую главу с описанием того, как дочернее предприятие Eesti Energia использовало определенные технологии измерения, чтобы предоставить Департаменту окружающей среды неверные показатели химических соединений в выбросах и уменьшить таким образом свои налоговые обязательства.