26.11.2024, 17:45
Попахивает криминалом? В действиях Eesti Energia прослеживаются признаки умышленного нарушения закона(12)
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Эстонские ведомства начали собирать дополнительную информацию о деятельности Eesti Energia во время предыдущего руководства, поскольку возникло явное подозрение относительно того, что госпредприятие могло использовать определенные технологические решения, чтобы занижать свои показатели загрязнения.
„Расследователи Департамента окружающей среды уже запросили доступ к полной версии отчета спецконтроля Eesti Energia и его оригинальным материалам“, — сказал Forte генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра.
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