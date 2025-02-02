Тренер братьев Селевко: ребята перенервничали, но мы будем бороться за олимпийские места для Эстонии на ЧМ

Тренер Ирина Кононова и её ученики, Михаил и Александр Селевко, вошли в топ-10 на домашнем чемпионате Европы в мужском одиночном катании, заняв 7-е и 9-е места соответственно. Однако они не намерены останавливаться на достигнутом и нацелены на более высокие результаты.