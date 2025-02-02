02.02.2025, 07:57
Тренер братьев Селевко: ребята перенервничали, но мы будем бороться за олимпийские места для Эстонии на ЧМ
ФОТО: | Delfi Meedia
Тренер Ирина Кононова и её ученики, Михаил и Александр Селевко, вошли в топ-10 на домашнем чемпионате Европы в мужском одиночном катании, заняв 7-е и 9-е места соответственно. Однако они не намерены останавливаться на достигнутом и нацелены на более высокие результаты.
Александр Селевко первым из эстонских спортсменов вышел на лёд, но не смог справиться с волнением: вместо заявленного четверного лутца исполнил двойной, а затем упал с тройного акселя. Его итог – 146.26 за произвольную программу и 230.91 балла в сумме, что принесло ему 9-е место.
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