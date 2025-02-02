Зимние виды
02.02.2025, 07:57

Тренер братьев Селевко: ребята перенервничали, но мы будем бороться за олимпийские места для Эстонии на ЧМ

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Тренер Ирина Кононова и её ученики, Михаил и Александр Селевко, вошли в топ-10 на домашнем чемпионате Европы в мужском одиночном катании, заняв 7-е и 9-е места соответственно. Однако они не намерены останавливаться на достигнутом и нацелены на более высокие результаты.

Александр Селевко первым из эстонских спортсменов вышел на лёд, но не смог справиться с волнением: вместо заявленного четверного лутца исполнил двойной, а затем упал с тройного акселя. Его итог – 146.26 за произвольную программу и 230.91 балла в сумме, что принесло ему 9-е место.

Михаил Селевко открыл последнюю разминку, но также допустил ошибки: в каскаде вместо четверного прыгнул двойной, а в конце программы сделал „бабочку“ вместо тройного лутца. Однако его результат оказался выше – 154.15 за произвольную и 239.0 в сумме. Он обошёл старшего брата и занял 7-е место на чемпионате Европы.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии