На уходящей неделе биржевое электричество в Эстонии стоило в 2,5 раза дороже, чем в Финляндии

В течение недели с 27 января по 2 февраля электроэнергия на бирже в среднем стоила 10,13 цента за киловатт-час, свидетельствуют данные торговой площадки.

По сравнению c неделей ранее, когда электричество в среднем стоило 11,12 цента, биржевой тариф снизился на 9%.

В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество на уходящей неделе была такой же, как в Эстонии. В Финляндии тариф составил 3,96 цента.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.

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