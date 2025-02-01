01.02.2025, 20:25
На уходящей неделе биржевое электричество в Эстонии стоило в 2,5 раза дороже, чем в Финляндии(12)
ФОТО: | Delfi Meedia
На уходящей неделе средняя цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool снизилась по сравнению с предшествовавшей неделей на 9%, но оставалась в 2,5 раза выше тарифа в финской ценовой зоне, пишет Rus.err.ee.
В течение недели с 27 января по 2 февраля электроэнергия на бирже в среднем стоила 10,13 цента за киловатт-час, свидетельствуют данные торговой площадки.
По сравнению c неделей ранее, когда электричество в среднем стоило 11,12 цента, биржевой тариф снизился на 9%.
В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество на уходящей неделе была такой же, как в Эстонии. В Финляндии тариф составил 3,96 цента.
К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.