Экономика
01.02.2025, 20:25

На уходящей неделе биржевое электричество в Эстонии стоило в 2,5 раза дороже, чем в Финляндии

 (12)
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

На уходящей неделе средняя цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool снизилась по сравнению с предшествовавшей неделей на 9%, но оставалась в 2,5 раза выше тарифа в финской ценовой зоне, пишет Rus.err.ee.

В течение недели с 27 января по 2 февраля электроэнергия на бирже в среднем стоила 10,13 цента за киловатт-час, свидетельствуют данные торговой площадки.

По сравнению c неделей ранее, когда электричество в среднем стоило 11,12 цента, биржевой тариф снизился на 9%.

В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество на уходящей неделе была такой же, как в Эстонии. В Финляндии тариф составил 3,96 цента.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
Оставить комментарий Читать комментарии (12)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии