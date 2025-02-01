Полицейская машина попала в аварию
29 января в 14:00 на улице Рийа в Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором также участвовала полицейская машина.
Представитель PPA подтвердил, что столкнулись автомобиль Toyota, которым управлял 20-летний мужчина, и полицейский автомобиль Škoda, которым управлял сотрудник полиции.
По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota, совершавший поворот налево с улицы Санатоориуми на улицу Рииа, не уступил дорогу автомобилю Škoda, двигавшемуся с улицы Рая на улицу Рииа. Затем машины столкнулись.
В результате аварии никто не пострадал, делом занимается страховая компания. Водители были трезвыми и имели право управлять автомобилем.
Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.
Как обеспечить безопасность за рулем?
Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.
Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.
Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.
Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.
Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.
Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.
Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.