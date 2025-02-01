ЧП и криминал
01.02.2025, 17:59

Полицейская машина попала в аварию

 
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Anni Õnneleid

29 января в 14:00 на улице Рийа в Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором также участвовала полицейская машина.

Представитель PPA подтвердил, что столкнулись автомобиль Toyota, которым управлял 20-летний мужчина, и полицейский автомобиль Škoda, которым управлял сотрудник полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota, совершавший поворот налево с улицы Санатоориуми на улицу Рииа, не уступил дорогу автомобилю Škoda, двигавшемуся с улицы Рая на улицу Рииа. Затем машины столкнулись.

В результате аварии никто не пострадал, делом занимается страховая компания. Водители были трезвыми и имели право управлять автомобилем.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

  • Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

  • Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

  • Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

  • Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

  • Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

  • Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

  • Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.

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