Суд отклонил жалобу Зои Палямар на лишение ее вида на жительство в Эстонии

Рассмотрев обстоятельства жалобы, суд пришел к выводу, что решение Департамента полиции и погранохраны (PPA) соответствовало закону и при его вынесении не было допущено ошибок в применении дискреционного права.

По оценке департамента, действия Палямар представляли угрозу для государственной безопасности.

Суд указал, что PPA имеет широкие полномочия при вынесении решений в таких ситуациях, а лишение вида на жительства основывалось на достаточных доказательствах. Департамент оценил публикации Палямар в социальных сетях и ее участие в митингах, придя к выводу, что они представляют собой угрозу государственной безопасности.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее мы писали, что в четверг, 8 июня, Департамент полиции и погранохраны по предложению Полиции безопасности (КаПо) аннулировал вид на жительство в Эстонии Зои Палямар. Ей на десять лет запрещен въезд в шенгенскую зону.

Согласно секретному донесению КаПо, деятельность 63-летней долговременной жительницы Евросоюза „представляет собой угрозу для безопасности Эстонии“. В решении полиции о высылке это расшифровывается как многократные нарушения правил дорожного движения, сотрудничество с угрожающими безопасности Эстонской Республики лицами, радикальными группировками, систематическое и в течение продолжительного времени проведение акций и заявления в соответствии с позициями и целями России в сфере политики безопасности, публикации в Facebook.

Полиция безопасности добавила, что неоднократно призывала жителей Эстонии воздерживаться от участия в деятельности по оказанию влияния. Чтобы предотвратить опасность, вытекающую из такой деятельности, 8 июня Департамент полиции и погранохраны по предложению КаПо аннулировал вид на жительство в Эстонии Зои Палямар.

Также сообщалось, что Яна Тоом помогла высланной из Эстонии Зоe Палямар обратиться в суд.

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