Яна Тоом помогла высланной из Эстонии Зоe Палямар обратиться в суд

С подачи полиции безопасности (КаПо) Департамент полиции и погранохраны (ДПП) 8 июня признал недействительными вид на жительство и серый паспорт Зои Палямар и оставил ее в России.

Согласно секретному донесению КаПо, деятельность 63-летней долговременной жительницы Евросоюза „представляет собой угрозу для безопасности Эстонии“. В решении полиции о высылке это расшифровывается как многократные нарушения правил дорожного движения, сотрудничество с угрожающими безопасности Эстонской Республики лицами, радикальными группировками, систематическое и в течение продолжительного времени проведение акций и заявления в соответствии с позициями и целями России в сфере политики безопасности, публикации в Facebook.

И вот теперь в Таллиннский административный суд ушли два документа, подготовленных юристами Еленой Каржецкой и Софьей Певзнер-Белошитски.

В ходатайстве о первичной правовой защите содержатся требования:

- приостановить исполнение решения ДПП от 8 июня до вступления в силу решения суда по этому делу или постановления о прекращении производства по нему;

- обязать ДПП разрешить Зое Палямар въехать в Эстонию и оставаться здесь до вступления в силу решения по этому делу или постановления о прекращении производства по нему;

- восстановить действие Зоиного паспорта иностранца до вступления в законную силу решения по данному делу или постановления о прекращении производства по нему, либо выдать разрешение на возвращение.

А в жалобе на решение ДПП о признании вида на жительство и паспорта Зои Палямар недействительными юристы делают упор на незаконность действий главного полицейского ведомства.

Решение было принято, когда Зоя Палямар находилась в Санкт-Петербурге, куда поехала, чтобы навестить в больнице свою подругу. Об этом решении департамент сообщил Палямар по телефону. Несмотря на то, что там не сказано о запрете на въезд, он был наложен.