Из-за угрозы безопасности Эстонии аннулирован вид на жительство серопаспортницы Зои Палямар
В четверг, 8 июня, Департамент полиции и погранохраны по предложению Полиции безопасности (КаПо) аннулировал вид на жительство в Эстонии Зои Палямар. Ей на десять лет запрещен въезд в шенгенскую зону. Палямар, которая является лицом без гражданства, в настоящее время находится в Российской Федерации, пишет rus.err.ee.
„Полиция безопасности неоднократно публично объясняла, что использование в Эстонии действующих принципов демократического правового государства для поддержки направленной на сегрегацию политики России представляет собой явную угрозу безопасности“, - говорится в пресс-сообщении КаПо.
Полиция безопасности добавила, что неоднократно призывала жителей Эстонии воздерживаться от участия в деятельности по оказанию влияния. Чтобы предотвратить опасность, вытекающую из такой деятельности, 8 июня Департамент полиции и погранохраны по предложению КаПо аннулировал вид на жительство в Эстонии Зои Палямар.