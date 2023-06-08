Из-за угрозы безопасности Эстонии аннулирован вид на жительство серопаспортницы Зои Палямар

В четверг, 8 июня, Департамент полиции и погранохраны по предложению Полиции безопасности (КаПо) аннулировал вид на жительство в Эстонии Зои Палямар. Ей на десять лет запрещен въезд в шенгенскую зону. Палямар, которая является лицом без гражданства, в настоящее время находится в Российской Федерации, пишет rus.err.ee.